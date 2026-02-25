Ministerul Agriculturii vrea să impună o nouă formă de plafonare pentru toate produsele agroalimentare

Sursă: Realitatea Financiara

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pregătește un set de măsuri de protecție care să se aplice tuturor produsele agroalimentare în situația în care inflația depășește un anumit nivel considerat suportabil. Ministrul Florin Barbu a pomenit un astfel de mecanism și în noiembrie anul trecut, însă până în prezent nu s-a materializat un proiect în acest sens.

"Avem un proiect de act normativ cu un mecanism în cazul unei inflații de 5-6%, prin care să se pună un adaos comercial pe toate produsele agro-alimentare. Am văzut studii realizate inclusiv de către Consiliul Concurenței, prin care adaosul comercial plafonat de la alimentele de bază s-a dus către alte alimente. Inflația este una foarte mare în România și acest mecanism poate regla prețurile", a explicat ministrul.



Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023,fiind ulterior prelungit de mai multe ori,,prin ordonanțe de urgență, ultima termen stabilit fiind 31 martie anul acesta.



În luna noiembrie a anului trecut, ministrul Florin Barbu a declarat pentru Agerpres că va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.



Ministrul a adăugat că își dorește ca măsura propusă de el să fie adoptată prin lege, nu prin decizie guvernamentală.