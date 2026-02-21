Ucraina, România și Republica Moldova înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională

Ucraina, România și Republica Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea „Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională”, un nou cadru strategic de cooperare menit să consolideze capacitatea de apărare în fața amenințărilor cibernetice și hibride cu componentă digitală.

Documentul a fost semnat în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026 de către Centrul Național de Coordonare a Securității Cibernetice de pe lângă Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (NCSCC), Directoratul Național de Securitate Cibernetică al României (DNSC) și Agenția de Securitate Cibernetică a Republicii Moldova (ASC). Din partea ucraineană a semnat Nataliia Tkachuk, secretarul NCSCC, România a fost reprezentată de Dan Cîmpean, directorul DNSC, iar pentru Republica Moldova a semnat Mihai Lupașcu, directorul ASC.

Potrivit comunicatului, Alianța are ca obiectiv consolidarea rezilienței regionale prin cooperare strategică, schimb de expertiză și tehnologii avansate, coordonarea răspunsului la incidente cibernetice transfrontaliere și sprijin reciproc în protejarea valorilor democratice. Memorandumul pune un accent deosebit pe valorificarea experienței Ucrainei în contracararea atacurilor cibernetice, dobândită în contextul războiului declanșat de Federația Rusă.

„Securitatea cibernetică este un sport de echipă”, a subliniat Nataliia Tkachuk, evidențiind că doar printr-o acțiune comună poate fi construită o reziliență reală în regiune. La rândul său, Mihai Lupașcu a arătat că acordul întărește angajamentul comun pentru protejarea cetățenilor și a economiilor celor trei state, iar Dan Cîmpean a descris colaborarea drept o prioritate strategică, cu potențial de a deveni un model la nivel european.

Inițiativa trilaterală își are rădăcinile în întâlnirea de la Odesa a președinților celor trei țări și a fost consolidată în iulie 2025, la Cernăuți. Semnarea Memorandumului marchează astfel începutul unei noi arhitecturi regionale de securitate cibernetică, cu Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională ca element central al cooperării în Europa de Est.