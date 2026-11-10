Strategia de transformare a pieței din proprietari în chiriași De ce Grindeanu l-a păstrat pe Nazare? - analiză de Daniel Udrescu

Publicat 10 nov. 2026, 13:49 Sursă Realitatea.net

Alexandru Nazare a explicat, în declarațiile din 6 noiembrie, că majorările de taxe din 2025 au fost făcute cu inima grea, pentru salvarea ratingului de țară. Pentru 2027 afirmă că nu dorește alte creșteri, dar nu le exclude înainte de construirea bugetului. Explicația pornește de la necesarul statului. Lipsește însă analiza a ceea ce statul lasă în urmă, întreprinderi cu mai puțin capital, familii cu o capacitate mai mică de economisire și locuințe tot mai greu de cumpărat.

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