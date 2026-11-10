Strategia de transformare a pieței din proprietari în chiriași De ce Grindeanu l-a păstrat pe Nazare? - analiză de Daniel Udrescu
Daniel Udrescu, expert contabil
Alexandru Nazare a explicat, în declarațiile din 6 noiembrie, că majorările de taxe din 2025 au fost făcute cu inima grea, pentru salvarea ratingului de țară. Pentru 2027 afirmă că nu dorește alte creșteri, dar nu le exclude înainte de construirea bugetului. Explicația pornește de la necesarul statului. Lipsește însă analiza a ceea ce statul lasă în urmă, întreprinderi cu mai puțin capital, familii cu o capacitate mai mică de economisire și locuințe tot mai greu de cumpărat.
Restrângerea facilităților fiscale și legătura cu procesul de aderare la OCDE
Problema nu începe cu bugetul următor. Din 2022 au fost adoptate succesiv modificări care au restrâns regimul microîntreprinderilor, au majorat impozitarea dividendelor și au scumpit fiscal cumpărarea locuințelor noi. Pentru a înțelege direcția, trebuie urmărit întregul traseu, de la plafonul de un milion de euro și posibilitatea aplicării impozitului de 1% pentru firmele eligibile, respectiv TVA de 5% pentru locuințele eligibile, până la obligațiile de astăzi.
Acest traseu se suprapune peste parcursul aderării la OCDE. Discuțiile de aderare au fost deschise la 25 ianuarie 2022, iar foaia de parcurs a fost adoptată la 10 iunie 2022. Organizația preciza de la început că evaluările pot necesita schimbări legislative și de politici publice pentru alinierea la standardele sale. Aderarea presupune, așadar, și o transformare a regulilor economice interne.
Luca Niculescu a devenit secretar de stat pentru procesul de aderare începând cu septembrie 2022. Nazare era implicat în promovarea candidaturii încă din mandatul său de ministru al Finanțelor din 2021, când discuta cu partea franceză atât despre OCDE, cât și despre PNRR. Nazare nu conducea Ministerul Finanțelor în 2022, astfel că actele adoptate atunci nu pot fi atribuite mandatului său. Există însă o continuitate a orientării susținute și o implicare directă în etapele ulterioare, care justifică analiza răspunderii sale pentru direcția continuată astăzi.
În ianuarie 2026, Nazare conducea delegația României la evaluarea economică OCDE de la Paris. El și Niculescu au participat și la prezentarea parcursului economic asociat aderării. Astăzi, Niculescu reprezintă coordonarea politică a guvernării, iar Nazare instrumentele fiscale. Responsabilitatea lor trebuie analizată împreună cu direcția pe care o susțin și cu efectele ei asupra capitalului și proprietății. Eugen Teodorovici a contestat inclusiv pregătirea de specialitate a lui Alexandru Nazare, afirmând, în emisiunea «Puterea Știrilor», că acesta este «fără studii economice».
Cum au fost modificate microîntreprinderile, dividendele și TVA-ul la locuințe
Primul pas important al restrângerii fiscale a fost adoptat în 2022, cu aplicare din 2023. OG nr. 16/2022 a redus plafonul microîntreprinderilor de la un milion la 500.000 de euro și a introdus condiții suplimentare de eligibilitate. Același act a majorat impozitul pe dividende de la 5% la 8%. Întreprinzătorul a fost atins atât la nivelul regimului societății, cât și la retragerea profitului pentru nevoile personale și familiale. Regimul microîntreprinderilor reprezintă o categorie fiscală distinctă, nu întreaga categorie economică a IMM-urilor, dar restrângerea sa afectează o parte importantă a întreprinderilor mici.
Din 2024, Legea nr. 296/2023 a introdus diferențierea dintre cotele de 1% și 3%, cu pragul de 60.000 de euro și reguli distincte pentru anumite activități. Acest prag nu era plafonul general de ieșire din regimul microîntreprinderilor, dar limita accesul la cota de 1%. În aceeași etapă, pentru locuințele noi eligibile, cota redusă a trecut de la 5% la 9%, cu dispoziții tranzitorii pentru anumite achiziții.
OUG nr. 156/2024 a continuat restrângerea, plafon de 250.000 de euro pentru 2025 și de 100.000 de euro începând cu 2026, împreună cu majorarea impozitului pe dividende la 10%. Au fost eliminate și facilități de impozitare a veniturilor salariale din anumite sectoare. În 2026, cota micro a fost unificată la 1%, dar pentru o bază de firme mult restrânsă prin plafon și celelalte condiții.
Prin Legea nr. 141/2025, impozitul pe dividende a ajuns la 16% pentru distribuirile începând cu 2026, iar cota standard de TVA a crescut la 21% începând cu 1 august 2025. Pentru cumpărătorii obișnuiți de locuințe noi care nu beneficiază de regimurile reduse sau tranzitorii, aceasta este cota care intră în prețul achiziției. Traseul de la 5% la 9% și apoi la 21% trebuie urmărit pentru locuințele eligibile în fiecare etapă, fără a presupune că toate tranzacțiile au avut același tratament fiscal.
Privit integral, traseul este limpede, plafonul microîntreprinderilor a coborât de la un milion la 100.000 de euro, impozitul pe dividende a urcat de la 5% la 16%, iar locuința eligibilă odinioară pentru TVA de 5% poate ajunge astăzi să fie cumpărată cu 21%. Unificarea cotei micro la 1% în 2026 nu reface accesul firmelor eliminate între timp din regim.
Impactul asupra antreprenorilor și asupra acumulării de capital
Efectul asupra patrimoniului familiei începe înainte de cumpărarea locuinței. Un antreprenor își poate finanța casa din veniturile obținute prin propria întreprindere. Când regimul firmei se înăsprește și distribuirea profitului este taxată mai mult, se reduc banii disponibili pentru economisire. La cumpărare, aceeași familie întâlnește un preț încărcat cu TVA mai mare. Capacitatea de a acumula avansul scade, iar avansul necesar crește.
Pentru o societate supusă impozitului pe profit de 16%, urmat de impozit pe dividende de 16%, dintr-un profit de 100 de lei rămân asociatului 70,56 lei, presupunând că profitul contabil coincide cu cel impozabil și că suma disponibilă este distribuită integral. Diferența cumulată este de 29,44 lei, înaintea eventualei CASS. Acesta este costul fiscal al profitului integral distribuit, nu al profitului păstrat în societate pentru investiții.
Comparația cu impozitul micro trebuie făcută prin marja fiecărei firme. Comparând strict 1% din venituri cu 16% din profitul impozabil, egalitatea apare la o marjă fiscală de 6,25%. La venituri de 100.000 de lei și profit impozabil de 10.000 de lei, impozitul pe profit este de 1.600 de lei, față de 1.000 de lei în regimul micro. La un profit impozabil de 5.000 de lei, impozitul pe profit este de 800 de lei. Calculul presupune venituri și baze comparabile și arată că ieșirea din regimul micro nu produce aceeași creștere de sarcină pentru toate firmele. Critica privește efectul asupra celor efectiv împovărate, acumularea capitalului și instabilitatea regulilor.
O firmă scoasă din regimul micro nu primește automat capital suplimentar, clienți mai buni sau încasări mai rapide. Rămâne cu aceleași resurse și cu alte obligații. Dacă își reduce activitatea sau se închide, statul poate pierde salarii impozabile, CAS, CASS și operațiuni care generează TVA. O evaluare serioasă trebuie să urmărească întregul circuit, inclusiv capacitatea întreprinzătorului și a salariaților de a economisi pentru o locuință.
OCDE apreciază favorabil reducerea plafonului microîntreprinderilor și recomandă creșterea veniturilor din proprietate, precum și extinderea aplicării cotei standard de TVA. Raportul cuprinde și recomandări privind eficiența cheltuielilor, colectarea și protejarea veniturilor mici. Guvernul răspunde pentru combinația efectiv aplicată și pentru distribuția costurilor. Succesiunea măsurilor românești este compatibilă cu această orientare fiscală, fără ca suprapunerea să dovedească faptul că fiecare act a fost impus de OCDE.
Cât costă astăzi cumpărarea unui apartament nou
Mecanismul devine foarte vizibil la apartamentul nou. Pentru un preț de 100.000 de euro fără TVA, familia trebuie să achite 121.000 de euro la cota de 21%. Cei 21.000 de euro suplimentari reprezintă componenta fiscală. Apartamentul are aceeași suprafață și aceeași utilitate, dar necesarul de finanțare este mai mare.
Dacă banca acceptă un avans de 15% din prețul total și o evaluare corespunzătoare, familia aduce 18.150 de euro din economii și împrumută 102.850 de euro. Calculul arată dimensiunea poverii, 21.000 de euro TVA minus 18.150 de euro avans înseamnă încă 2.850 de euro. Întreaga contribuție proprie este mai mică decât taxa aferentă achiziției.
La decontarea cumpărării, familia suportă astfel un credit care depășește întregul preț net al apartamentului. Economic, dacă toate economiile sunt comparate cu taxa totală, rămân 2.850 de euro peste avans de acoperit din finanțarea bancară. Această diferență arată de ce datoria depășește prețul fără TVA; ea nu reprezintă întreaga TVA finanțată prin credit.
Împărțirea proporțională a plăților explică exact costul finanțării. Avansul de 18.150 de euro cuprinde 15.000 de euro bază și 3.150 de euro TVA. Creditul de 102.850 de euro cuprinde 85.000 de euro bază și 17.850 de euro TVA. Familia plătește dobândă inclusiv pentru acești 17.850 de euro. Comparația dintre avans și taxa totală și descompunerea creditului sunt două perspective asupra aceleiași tranzacții, cu aceeași concluzie asupra efortului financiar.
Familia proprietară versus investitorul care cumpără pentru profit
Pentru societatea care cumpără apartamentul ca marfă pentru revânzare taxabilă poate exista un circuit diferit. Dacă intenția este reală și documentată, sunt îndeplinite condițiile taxării inverse și există drept integral de deducere, societatea achită furnizorului 100.000 de euro. TVA de 21.000 de euro este evidențiată și neutralizată în decont, fără avansarea ei către vânzător.
Dacă apartamentul nu se vinde și ulterior este închiriat în regim de scutire, intervine, în principiu, ajustarea anuală cu o douăzecime din TVA dedusă, în perioada de ajustare rămasă. Pentru 21.000 de euro, aceasta înseamnă 1.050 de euro anual, echivalentul economic a 87,50 de euro lunar. Imobilele intră în regulile de ajustare inclusiv atunci când sunt înregistrate contabil ca stocuri. Ajustarea este un cost real, care reduce randamentul investiției, dar poate fi finanțat din veniturile încasate între timp din chirii. Exemplul presupune o deducere inițială justificată de revânzarea taxabilă urmărită în mod real și o schimbare ulterioară a utilizării. Perioada de ajustare a TVA este distinctă de durata amortizării clădirii.
Avantajul de lichiditate este concret. Familia finanțează componenta fiscală în prețul cumpărării. Investitorul din acest exemplu poate începe cu un necesar mai mic de capital și poate susține ajustările ulterioare din exploatarea proprietății.
Pentru comparația creditelor se pot păstra același avans de 15%, o dobândă ipotetică fixă de 6% pe an și rambursare în 30 de ani. Condițiile efective ale finanțării comerciale pot diferi, dar uniformizarea lor permite izolarea efectului TVA.
Familia aduce 18.150 de euro și împrumută 102.850 de euro, cu o rată lunară de aproximativ 616,64 euro. Societatea care achită furnizorului 100.000 de euro aduce 15.000 de euro și împrumută 85.000 de euro, cu o rată de aproximativ 509,62 euro. Diferența este de 3.150 de euro la avans și aproximativ 107 euro la fiecare rată lunară.
În 30 de ani, totalul avansului și al ratelor ajunge la aproximativ 240.140 de euro pentru familie și 198.462 de euro pentru societate. Diferența de aproximativ 41.677 de euro cuprinde TVA de 21.000 de euro și încă 20.677 de euro dobândă suplimentară. Dobânda suplimentară provine din cei 17.850 de euro de TVA finanțați prin credit; restul de 3.150 de euro din taxă a fost suportat prin avans. Totalurile sunt calculate folosind ratele nerotunjite.
Cei 41.677 de euro reprezintă diferența dintre cele două finanțări în ipotezele date, înainte de comisioane, asigurări, ajustările ulterioare ale TVA și efectele fiscale ale cheltuielilor societății. Nu reprezintă avantajul net definitiv al investitorului după toate obligațiile. Pentru acesta trebuie urmărite anual chiriile, perioadele fără chiriași, reparațiile, taxele și valoarea proprietății la final. Familia suportă un necesar mai mare de bani la intrarea în tranzacție, în timp ce investitorul din exemplu poate repartiza ulterior anumite costuri pe perioada exploatării.
La același apartament și în aceleași condiții de finanțare, rata lunară ar fi fost aproximativ 535 de euro la TVA de 5% și 555 de euro la TVA de 9%, față de 617 euro la TVA de 21%. Comparația presupune eligibilitatea pentru cota redusă în fiecare regim. Istoricul fiscal se transformă astfel într-o diferență lunară care poate decide dacă familia se încadrează sau nu la credit.
Datele despre piață justifică o analiză aprofundată. Potrivit datelor ANCPI analizate de Storia, tranzacțiile cu unități individuale au scăzut cu 17,8% în primele nouă luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. În trimestrul al treilea, scăderea raportată a fost de 32,3% la nivel național și de 36,1% în București. Aceste date includ proprietăți noi și vechi, iar perioada a fost afectată și de indisponibilitatea sistemului e-Terra. Ele nu permit atribuirea întregului declin TVA de 21%.
Ministerul Finanțelor trebuie să publice comparația care lipsește, vânzările de locuințe noi pe cote TVA și pe categorii de cumpărători. Numai astfel se poate vedea cât din piață mai este accesibil familiilor și cât este preluat de investitori. O cotă mai mare nu garantează încasări totale mai mari dacă tranzacțiile și activitatea economică se reduc.
Proprietatea, taxarea și transformarea pieței locuințelor
După cumpărare urmează impozitul anual asupra proprietății. Raportarea lui la valoarea de piață poate majora obligația fără să majoreze venitul proprietarului. Un pensionar poate deține un apartament apreciat în evaluări și poate avea dificultăți reale la plata taxei. Valoarea locuinței nu îi asigură lichidități cât timp este folosită pentru propriul trai.
Societatea care exploatează imobilul prin închiriere are altă poziție fiscală. Impozitul aferent proprietății utilizate economic este, în principiu, cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil. Pentru o obligație ipotetică de 5.000 de lei, o societate supusă cotei de 16%, cu profit impozabil suficient, poate obține o reducere de 800 de lei a impozitului pe profit, rezultând un cost după acest efect fiscal de 4.200 de lei. Familia care locuiește în apartamentul propriu suportă integral cei 5.000 de lei, fără o deducere echivalentă din salariu. Exemplul izolează efectul deductibilității la o obligație egală și nu presupune că impozitul efectiv este identic pentru cele două categorii de proprietari.
Comparația sarcinii totale trebuie făcută pentru aceeași locuință, aceeași localitate și același an fiscal, folosind baza impozabilă și încadrarea legală efectiv aplicabile fiecărui proprietar. Dacă societatea datorează un impozit mai mare, economia de 16% nu garantează un cost final mai mic decât cel al familiei. Deductibilitatea este un avantaj fiscal determinat, dar concluzia asupra întregii sarcini cere calculul obligațiilor concrete. Acest lucru nu schimbă faptul că investitorul urmărește recuperarea costurilor din exploatarea imobilului, iar familia le achită din veniturile personale.
Investitorul urmărește și recuperarea impozitului prin chirie, alături de administrare, asigurare, reparații și finanțare. Piața limitează posibilitatea transferării integrale a acestor costuri, dar ele intră în calculul randamentului. Proprietarul care folosește personal apartamentul nu dispune de un venit din exploatarea lui.
La acestea se adaugă amortizarea fiscală a clădirii și deductibilitatea costurilor finanțării în condițiile legii. Terenul nu se amortizează, iar rambursarea principalului nu este cheltuială deductibilă. Familia care cumpără pentru folosință personală nu deduce în mod obișnuit amortizarea locuinței sau dobânda ipotecară.
Fondul poate proiecta exploatarea pe durata deținerii, ținând cont de viața economică a imobilului, chirii, investiții viitoare și valoarea de revânzare. Chiria urmărită include costurile și randamentul capitalului, iar chiria efectiv obținută depinde de cerere, concurență și veniturile locatarilor. Ea nu se stabilește automat prin împărțirea prețului la durata de viață a clădirii. Investitorul poate însă încasa de la generații succesive de chiriași. Familia trebuie să ramburseze împrumutul în termenul acceptat de bancă, din veniturile personale disponibile.
Diferența patrimonială este decisivă. Rata ipotecară cuprinde rambursare de capital, iar după stingerea creditului locuința rămâne familiei. Chiria plătește folosința pentru perioada respectivă. Dacă gospodăria rămâne permanent chiriașă, plățile continuă fără acumularea acelei proprietăți în patrimoniul său.
Astfel se poate produce tranziția pieței: fiscalitatea reduce resursele din care unele familii economisesc, TVA și creditul îngreunează cumpărarea, iar impozitul anual poate pune presiune asupra păstrării proprietății. Investitorii cu capital pot cumpăra și pot oferi prin închiriere acces la aceleași locuințe. Marile fonduri, inclusiv cele finanțate din exterior, pot beneficia prin resurse, scară și capacitatea de a suporta perioade fără venit. Mecanismele fiscale descrise sunt accesibile și investitorilor români eligibili; avantajul practic depinde de capital, organizare și utilizarea legală a instrumentelor disponibile.
Riscul trebuie urmărit și în condiții dificile de piață. Dacă numărul cumpărătorilor scade suficient, dezvoltatorii pot pierde lichiditate, pot amâna proiecte sau pot accepta vânzarea unor pachete de locuințe către investitori. Dacă încasările suplimentare pe tranzacție sunt depășite de reducerea volumului vânzărilor și a activității conexe, majorarea poate slăbi chiar veniturile bugetare urmărite. Acesta este un scenariu economic de verificat prin date, nu o consecință demonstrată numai prin invocarea curbei Laffer.
Nici evoluția chiriilor nu este automată. Mai multe familii excluse de la cumpărare pot crește cererea de închiriere. În același timp, locuințele cumpărate de investitori și introduse pe piață măresc oferta și pot tempera chiriile. Rezultatul depinde de raportul dintre cerere și ofertă, de concentrarea portofoliilor și de nivelul concurenței. Concentrarea proprietății se poate produce chiar fără o explozie imediată a chiriilor. Ea trebuie măsurată separat de accesibilitatea lunară a locuirii.
În cazul întreprinderilor, presiunea fiscală poate determina reducerea investițiilor, schimbarea formei de organizare sau relocarea unor activități. Creșterea economiei nedeclarate și ieșirea capitalului sunt riscuri posibile, dar nu pot fi prezentate drept rezultate inevitabile fără date privind comportamentul contribuabililor. Analiza trebuie să compare încasările efective cu firmele închise, investițiile amânate și veniturile salariale pierdute.
Agenda 2030 vorbește despre locuințe accesibile fără să stabilească faptul că gospodăria trebuie să fie proprietară. Accesul la locuire poate fi oferit și într-un apartament deținut de un fond. Menționarea drepturilor asupra proprietății și moștenirii nu garantează că fiecare familie va deține locuința în care trăiește. Îndeplinirea unui obiectiv de locuire poate coexista cu proprietate mai concentrată și cu mai mulți chiriași.
Această compatibilitate nu demonstrează singură existența unui plan coordonat de înlocuire a proprietarilor cu chiriași. Dar efectele fiscale trebuie urmărite fără a fi ascunse în spatele unor obiective generale. Articolul analizează mecanismul prin care politicile pot favoriza concentrarea proprietății și răspunderea celor care le susțin. Transferul efectiv către fonduri trebuie probat prin structura cumpărătorilor, dimensiunea portofoliilor și evoluția deținerilor, inclusiv prin societățile afiliate.
Responsabilitatea politică și efectele asupra patrimoniului familiilor
Aici se află răspunderea lui Nazare și Niculescu. Parcursul OCDE și modificările fiscale încep să se lege instituțional din 2022, pe fondul unor implicări anterioare și al unor mandate diferite. Astăzi, cei doi trebuie să explice direcția pe care o continuă. Nazare nu poate prezenta fiecare ajustare doar ca pe o nevoie de bani a statului, fără bilanțul capitalului privat și al patrimoniului familial afectat.
Declarația sa că impozitarea la valoarea de piață nu va fi introdusă din 2027 trebuie consemnată exact. Ea nu înlătură analiza direcției recomandate și nici răspunderea pentru alte măsuri asupra proprietății. Guvernul trebuie judecat după obligațiile adoptate și după efectul lor cumulat. Întrebarea din subtitlu, de ce Grindeanu l-a păstrat pe Nazare, privește această răspundere politică și continuitatea asumată, nu un motiv personal care ar putea fi considerat demonstrat în lipsa documentelor.
Miza este patrimoniul gospodăriei. Din 2022 până astăzi, accesul la regimuri fiscale favorabile s-a restrâns, distribuirea profitului s-a scumpit, iar cumpărarea anumitor locuințe noi a trecut de la TVA de 5% la 21%. Aceste schimbări afectează atât formarea economiilor, cât și utilizarea lor pentru achiziția unei case.
Familia care reușește să cumpere și să își achite locuința acumulează un activ pe care îl poate păstra și transmite copiilor. Familia rămasă permanent în chirie finanțează folosința unui activ aflat în patrimoniul altcuiva. Nazare și Niculescu trebuie să arate câte familii mai pot deveni proprietare după fiecare etapă a reformei și cine cumpără locuințele devenite inaccesibile acestora. Acesta este bilanțul real al tranziției.
De la reforma fiscală la circuitul internațional al proprietății și datoriei
Problema este ce categorie de capital poate suporta transformarea fiscală și ce categorie este slăbită de aceasta. Întreprinzătorul român care își finanțează activitatea din economii, profit reinvestit și creditări personale nu are puterea unui fond internațional. Familia care strânge avansul pentru un apartament nu dispune de instrumentele unui administrator de portofolii. Când aceleași reforme reduc capacitatea de acumulare a primilor și creează oportunități pentru cei din urmă, formularea generală „atragerea capitalului privat” ascunde o diferență esențială.
Capitalul autohton se formează și se transmite prin firme, economii și proprietăți familiale. Reducerea resurselor disponibile în aceste trei zone poate slăbi independența economică a gospodăriilor. Dacă întreprinzătorul nu mai poate acumula, familia nu mai poate cumpăra, iar proprietarul nu mai poate suporta costurile păstrării locuinței, piața devine mai accesibilă celor care au deja capital suficient. Marele investitor poate intra peste un capital local fragilizat și poate cumpăra activele pe care acesta nu le mai poate finanța.
Legătura dintre PNRR și schimbarea fiscalității proprietății este explicită. Reforma cadrului fiscal descrisă de Comisia Europeană include impozitarea societăților, veniturilor persoanelor fizice, contribuțiilor sociale și proprietății. Pentru imobile, prevede apropierea bazei impozabile de valoarea de piață și determinarea automată a acesteia. Schimbarea costului fiscal al proprietății se află, așadar, în interiorul unui program de reformă asumat de România.
Banca Mondială participă la construcția tehnică. Raportul Ministerului Finanțelor pentru bugetul din 2025 leagă sistemul automat de evaluare a proprietăților de acordul cu Banca Mondială și de angajamentele PNRR. Documentul menționează și recomandările Băncii Mondiale și FMI privind organizarea structurii specializate din minister. OCDE susține, la rândul său, creșterea veniturilor din proprietate și evaluarea apropiată de piață. Rolurile instituțiilor sunt distincte, dar direcțiile se întâlnesc în regulile aplicate contribuabilului român.
Această direcție trebuie confruntată cu diferența dintre avere și venit. Familia poate avea o locuință valoroasă și venituri insuficiente pentru obligații anuale mai mari. Fondul cumpără proprietatea pentru a produce venit și își organizează finanțarea, cheltuielile și exploatarea în jurul acestui obiectiv. Creșterea impozitului este o presiune imediată asupra bugetului familiei; pentru investitor, intră în calculul economic al portofoliului și al chiriei urmărite.
Cadrul de parteneriat al Grupului Băncii Mondiale cu România pentru perioada 2025–2029 urmărește inclusiv mobilizarea capitalului privat. În martie 2026, instituția a aprobat un împrumut de 650 de milioane de dolari pentru consolidare fiscală și creștere economică susținută de sectorul privat. Întrebarea care lipsește din această formulare este cât din noua capacitate de investiție va aparține întreprinzătorilor români și cât va fi preluat de marile structuri financiare internaționale.
În spatele finanțării multilaterale există piața de capital. BIRD se finanțează inclusiv prin obligațiuni, iar Banca Mondială îl enumeră pe BlackRock între investitorii în programul său de obligațiuni verzi. Raportul Vanguard Investment Series pentru sfârșitul anului 2024 include obligațiuni BIRD, IFC și BERD. Administratorii și fondurile lor sunt astfel conectați la veniturile generate de finanțarea internațională, fără să fie, prin această deținere de obligațiuni, proprietarii instituțiilor multilaterale.
Cooperarea poate lua și forma investiției directe în fonduri administrate privat. IFC a publicat proiecte care prevăd angajamente de până la 50 de milioane și, respectiv, 130 de milioane de dolari în fonduri de credit administrate de BlackRock. Structurile includ diferențierea riscului și mecanisme destinate atragerii altor investitori. Proiectele respective sunt din alte regiuni, dar arată cum funcționează modelul: instituția multilaterală contribuie la mobilizarea capitalului, iar fondul organizează investiții care trebuie să producă randament.
Această capacitate instituțională nu se află la dispoziția unei firme românești mici în aceleași condiții. Antreprenorul local trebuie adesea să garanteze personal, să suporte întârzierile încasărilor și să finanțeze obligațiile fiscale dintr-un capital redus. Fondul poate combina surse de finanțare, diversifica riscul și negocia tranzacții pentru portofolii întregi. Când politica fiscală slăbește primul participant, diferența de forță în favoarea celui de-al doilea se poate accentua.
Circuitul continuă prin bănci și piețele de creanțe. Documentul JPMorgan Chase pentru acționari din 2026 raportează participații Vanguard și BlackRock de 9,86%, respectiv 7,15%, potrivit raportărilor indicate acolo. Separat, Grupul Băncii Mondiale a anunțat în 2025 o securitizare de credite IFC de 510 milioane de dolari, prin care o parte din expunere a fost distribuită investitorilor privați. Aceste exemple arată dimensiunea infrastructurii financiare în care capitalul instituțional poate participa simultan la creditare, obligațiuni și rezultate bancare.
Ucraina ilustrează întâlnirea dintre finanțarea statului și organizarea investițiilor viitoare. Ministerul ucrainean al Finanțelor îl menționa pe BlackRock între deținătorii consultați asupra datoriei din 2022. Separat, divizia sa de consultanță a fost implicată în proiectarea cadrului pentru atragerea capitalului în reconstrucție, potrivit anunțurilor oficiale. Restructurarea din 2024 a impus și reduceri ale creanțelor, astfel că participarea creditorilor nu a fost lipsită de risc. Exemplul demonstrează însă accesul marilor structuri financiare la mai multe niveluri ale aceleiași economii.
În piața locuințelor, această putere financiară are deja o expresie concretă. Fondurile Blackstone au preluat în 2024 Tricon Residential, care avea atunci aproximativ 38.000 de case pentru închiriere în SUA. Fondurile Vanguard dețin acțiuni în operatori precum Invitation Homes și American Homes 4 Rent, iar BlackRock confirmă investiții în construcții destinate închirierii. Există un model comercial documentat prin care locuirea populației produce venituri pentru portofolii instituționale.
România riscă să ofere teren favorabil acestui model dacă reduce capacitatea capitalului autohton de a deține active. Firma locală împovărată investește mai puțin. Familia care nu mai poate strânge avansul rămâne chiriașă. Proprietarul presat de costuri poate ajunge să vândă. Investitorul puternic poate cumpăra și poate transforma nevoia de locuire rămasă în venit recurent. Acesta este mecanismul de substituire economică pe care articolul îl pune în discuție.
Documentele citate nu stabilesc că anumite fonduri au comandat reformele românești sau că le sunt rezervate proprietăți. Ele stabilesc existența instituțiilor, instrumentelor și modelelor de investiție care pot beneficia dacă proprietatea locală se fragilizează. Transferul efectiv trebuie urmărit prin tranzacții, cumpărători, finanțări și portofolii.
De aceea, promisiunea „atragerii capitalului privat” nu este suficientă. Guvernul trebuie să arate dacă întărește capitalul autohton sau creează condiții în care acesta este înlocuit de marele capital instituțional. Pentru gospodărie, diferența înseamnă proprietate ori chirie permanentă. Pentru antreprenor, poate însemna păstrarea independenței ori vânzarea activelor acumulate.
Nazare și Niculescu trebuie să răspundă pentru această distribuție a puterii economice. O strategie care aduce finanțare, dar slăbește capacitatea românilor de a deține firme și locuințe, nu poate fi evaluată numai prin volumul capitalului intrat. Trebuie evaluată prin patrimoniul care rămâne aici, în proprietatea gospodăriilor și întreprinzătorilor, și prin partea din veniturile lor viitoare angajată în dobânzi, chirii și alte plăți către deținătorii capitalului.
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