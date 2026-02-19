Actualitate· 1 min citire
Scandalul deszăpezirii în Sectorul 1. Avocatul Romprest pasează vina consilierilor și refuză să dea explicații
19 feb. 2026, 14:21
Actualizat: 19 feb. 2026, 14:21
Articol scris de Scris de Realitatea Financiara
Tupeu incredibil din partea lui Iancu Toader, avocatul companiei Romprest.
După ce a fost acuzat în ședință publică de faptul că nu a luat măsuri pentru deszăpezirea în sector, deși a cerut sume uriașe, acesta a dat vina pe consilieri și a refuzat să dea explicații în fața jurnaliștilor.
