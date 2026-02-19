Actualitate· 1 min citire

Scandalul deszăpezirii în Sectorul 1. Avocatul Romprest pasează vina consilierilor și refuză să dea explicații

19 feb. 2026, 14:21
Actualizat: 19 feb. 2026, 14:21
Scandalul deszăpezirii în Sectorul 1. Avocatul Romprest pasează vina consilierilor și refuză să dea explicații

Scandalul deszăpezirii în Sectorul 1. Avocatul Romprest pasează vina consilierilor și refuză să dea explicații

Articol scris de Realitatea Financiara

Tupeu incredibil din partea lui Iancu Toader, avocatul companiei Romprest.

Tupeu incredibil din partea lui Iancu Toader, avocatul companiei Romprest.

După ce a fost acuzat în ședință publică de faptul că nu a luat măsuri pentru deszăpezirea în sector, deși a cerut sume uriașe, acesta a dat vina pe consilieri și a refuzat să dea explicații în fața jurnaliștilor.

Citește și:

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate