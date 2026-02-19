Scandalul deszăpezirii în Sectorul 1. Avocatul Romprest pasează vina consilierilor și refuză să dea explicații

Tupeu incredibil din partea lui Iancu Toader, avocatul companiei Romprest.

După ce a fost acuzat în ședință publică de faptul că nu a luat măsuri pentru deszăpezirea în sector, deși a cerut sume uriașe, acesta a dat vina pe consilieri și a refuzat să dea explicații în fața jurnaliștilor.