Protest la rafinăria Petromidia. Zeci de angajați își strigă nemulțumirile

Protest spontan la rafinăria Petromidia

Protest spontan la rafinăria Petromidia. Zeci de angajați s-au adunat, vineri dimineață, în zona clădirii de birouri pentru a-și exprima nemulțumirile cu privire la contractele colective de muncă, dar și la nivelurile de salarizare.

La ora 13:00, sindicaliștii se întâlnesc, din nou, cu reprezentanții companiei pentru a negocia contractele colective de muncă.

Angajații rafinăriei spun că nu sunt de acord cu bonusurile propuse de reprezentanții companiei și cer o mărire salarială.

În momentul publicării acestei știri, nu au fost raportate incidente, iar activitatea rafinăriei nu este afectată în mod semnificativ.

Reprezentanții companiei nu au oferit încă un punct de vedere oficial cu privire la protestul și solicitările angajaților.

Foto arhiva