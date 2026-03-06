China vrea deblocarea Strâmtorii Ormuz. Discuții de urgență cu Iranul pentru petrol și gaze

Sursă: realitatea.net

Pe fondul escaladării conflictului dintre SUA, Israel și Iran, China a lansat o ofensivă diplomatică de urgență la Teheran. Potrivit unor surse Reuters, Beijingul negociază direct securizarea tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz pentru petrolierele și navele cu gaz lichefiat (LNG) din Qatar, încercând să prevină o blocadă energetică totală într-un moment de maximă tensiune militară.

Conflictul, ajuns deja în a șasea zi, a provocat o paralizie aproape totală a uneia dintre cele mai vitale rute maritime ale planetei. Miza este colosală: blocarea Strâmtorii Hormuz riscă să izoleze piețele internaționale de aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaz natural lichefiat (LNG).

Nemulțumirea Beijingului și presiunea diplomatică

Deși menține relații strânse cu Teheranul, Beijingul își manifestă clar nemulțumirea față de decizia Iranului de a bloca traficul maritim. Pentru China, situația este critică din punct de vedere strategic, având în vedere că aproximativ 45% din importurile sale de petrol depind direct de tranzitul prin această strâmtoare. În acest context, autoritățile chineze au început să exercite presiuni diplomatice intense asupra Iranului pentru a obține garanții de siguranță pentru transporturile de energie.

„Iron Maiden” și semnalele de pe radar

Un incident recent subliniază disperarea și tacticile folosite în zonă: nava „Iron Maiden” a reușit să traverseze strâmtoarea în cursul nopții doar după ce și-a modificat semnalizarea electronică, afișând mesajul „proprietar chinez”. Deși acest tranzit oferă o rază de speranță, experții avertizează că piețele globale vor rămâne extrem de instabile până când fluxul regulat de nave nu va fi restabilit complet.

Impactul economic uriaș: Prețurile au explodat

Efectele conflictului se resimt deja dur în buzunarele consumatorilor. De la izbucnirea ostilităților, prețul petrolului a crescut cu peste 15%. Această explozie este alimentată nu doar de blocada maritimă, ci și de atacurile repetate lansate de Teheran asupra infrastructurii energetice din Golf și asupra navelor comerciale care au încercat să forțeze trecerea.