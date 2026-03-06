Cât ar rezista România fără benzină și motorină din import. Stocurile comerciale și strategice ale țării

Sursă: Realitatea Financiara

România ar putea face față o perioadă semnificativă fără importuri de benzină și motorină, datorită rezervelor existente în depozite. Potrivit ministrului Economiei, stocurile comerciale și cele strategice ar putea acoperi necesarul național pentru aproximativ cinci luni.

Declarația vine într-un moment în care securitatea energetică a devenit o preocupare majoră la nivel european. Instabilitatea piețelor energetice și tensiunile geopolitice din ultimii ani au determinat multe state să își consolideze rezervele strategice de combustibili.

România are stocuri importante de carburanți

O parte semnificativă din combustibilii utilizați în economie este produsă în România, însă cererea internă este completată prin importuri. Din acest motiv, existența unor stocuri consistente este considerată esențială pentru menținerea stabilității pieței.

Autoritățile explică faptul că aceste rezerve sunt constituite în baza reglementărilor europene. Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să mențină stocuri minime de petrol și produse petroliere pentru a putea face față unor eventuale crize de aprovizionare.

Rezervele strategice sunt depozitate în facilități specializate și pot fi utilizate atunci când apar perturbări majore în lanțul de aprovizionare. Rolul lor este de a preveni apariția unor crize energetice care ar putea afecta economia și populația.

Combustibilii, vitali pentru economie

Specialiștii din domeniul energiei subliniază că securitatea aprovizionării cu combustibili reprezintă un element esențial pentru funcționarea economiei.

Transporturile, industria și agricultura depind în mare măsură de disponibilitatea constantă a carburanților. În lipsa acestora, numeroase sectoare economice ar putea fi afectate rapid.

În acest context, tot mai multe state europene analizează metode prin care își pot diversifica sursele de energie și pot reduce dependența de importuri.

România are avantajul unor resurse interne importante, dar și al unei infrastructuri energetice dezvoltate, ceea ce contribuie la menținerea unui anumit nivel de independență energetică.

Investiții pentru securitatea energetică

Experții spun că menținerea unor rezerve consistente este doar una dintre componentele securității energetice. La fel de importantă este și capacitatea de producție internă, precum și diversificarea surselor de aprovizionare.

Pe termen lung, autoritățile române iau în calcul investiții pentru modernizarea infrastructurii energetice și pentru dezvoltarea unor soluții mai sustenabile.

În situații de criză, stocurile strategice pot avea un rol decisiv. Acestea pot contribui la menținerea stabilității economice și pot preveni apariția unor perturbări majore pe piața combustibililor.