UE pregătește plafonarea prețului la gaze. Când se decide soarta facturilor europene în contextul crizei energetice

Sursă: realitatea.net

Bruxelles-ul accelerează planurile de plafonare a prețului gazelor naturale, ca parte a unui pachet de urgență menit să decupleze facturile europenilor de volatilitatea extremă provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Reaprinderea conflictului din Orientul Mijlociu a expus din nou vulnerabilitatea Europei pe piețele globale de energie, provocând o creștere bruscă a cotațiilor futures și forțând Bruxelles-ul să revină la strategiile de criză. Deși prețurile actuale, care se tranzacționează în jurul valorii de 50 de euro pe megawatt-oră pe bursa de la Amsterdam, sunt sub recordurile de acum câțiva ani, instabilitatea este suficient de mare pentru ca Executivul european să accelereze planurile de intervenție pe piață.

În cadrul unei intervenții în Parlamentul European, Ursula von der Leyen a subliniat necesitatea urgentă de a rupe mecanismul prin care prețul gazului dictează costul final al energiei electrice, afectând direct competitivitatea fabricilor europene. Printre instrumentele de protecție luate în calcul se numără subvenționarea directă a prețurilor, utilizarea contractelor pentru diferență și o flexibilizare a ajutoarelor de stat, măsuri ce urmează să primească un contur mai clar săptămâna viitoare, când șefii de stat și de guvern se vor reuni pentru a cere acțiuni concrete.

Totuși, ideea plafonării prețului nu este privită fără rezerve de către experți. Analiști precum Simone Tagliapietra avertizează că o astfel de intervenție ar putea deveni contraproductivă, stimulând artificial cererea pentru o resursă deja limitată și punând o presiune uriașă pe bugetele publice. În acest echilibru fragil între protecția consumatorilor și rigorile pieței libere, Uniunea Europeană încearcă să evite repetarea scenariilor de criză profundă din trecut, în timp ce piețele rămân extrem de sensibile la orice nouă evoluție militară sau diplomatică din regiunea Iranului.