Negocieri dure pentru bugetul pe 2027: ministerele, obligate să reducă cheltuielile cu 22 de miliarde de lei

Publicat 12 nov. 2026, 09:01 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Negocierile pentru bugetul pe 2027 se anunță extrem de dificile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a dat termen colegilor de cabinet să anunțe până la sfârșitul săptămânii câți bani vor să cheltuiască anul viitor și, mai ales, de unde vor lua concret fondurile. Statul trebuie să reducă cheltuielile cu încă 22 de miliarde de lei, în condițiile în care doar majorarea pensiilor ar costa 11 miliarde de lei.

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