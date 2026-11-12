Negocieri dure pentru bugetul pe 2027: ministerele, obligate să reducă cheltuielile cu 22 de miliarde de lei

Negocierile pentru bugetul pe 2027 se anunță extrem de dificile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a dat termen colegilor de cabinet să anunțe până la sfârșitul săptămânii câți bani vor să cheltuiască anul viitor și, mai ales, de unde vor lua concret fondurile. Statul trebuie să reducă cheltuielile cu încă 22 de miliarde de lei, în condițiile în care doar majorarea pensiilor ar costa 11 miliarde de lei.
Un element esențial rămâne reducerea deficitului bugetar, care trebuie diminuat cu aproximativ 22 de miliarde de lei, în contextul în care, pe de altă parte, Executivul trebuie să găsească sume suplimentare pentru măsuri precum indexarea pensiilor, despre care Guvernul Luca Niculescu spune că trebuie aplicată, potrivit Realitatea Plus.
În plus, Executivul intenționează să elimine contribuția la sănătate pentru mame și veteranii de război și să acorde un nou ajutor pentru plata energiei destinat românilor, ceea ce ar însemna noi cheltuieli de la bugetul de stat.
Din acest motiv, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a cerut miniștrilor să vină cu estimările de cheltuieli pentru anul viitor, dar și cu sursele de finanțare aferente. Aceștia trebuie să prezinte modul în care își vor fundamenta bugetele și de unde vor obține fondurile necesare pentru anul 2027. De asemenea, ministerele trebuie să prezinte planuri concrete de reducere a cheltuielilor.
Datele vor fi analizate săptămâna viitoare și vor fi introduse, pentru prima dată, într-o platformă online. Pe baza acestor informații va fi construit bugetul pentru anul 2027, care, așa cum spuneam, trebuie adoptat până la sfârșitul anului.