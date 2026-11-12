Mihai Fifor (PSD): în timpul Guvernului Bolojan, firmele nu și-au primit banii de la stat, dar s-au trezit cu ANAF la ușă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 12 nov. 2026, 10:58

Deputatul PSD Mihai Fifor acuză Guvernul Bolojan că a cerut firmelor să-și plătească taxele la timp, în timp ce statul a întârziat luni întregi plata facturilor. Potrivit lui, firmele care au făcut lucrări pentru primării, consilii județene și spitale au rămas fără bani, dar au primit controale de la ANAF. Fifor vorbește și despre un mecanism de compensare de până la 2 miliarde de lei, prin care ar putea fi reduse datoriile statului către firme.

Distribuie articolul