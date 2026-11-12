Inflația a crescut pentru a doua lună la rând. Carburanții și energia, printre cele mai mari scumpiri

Inflația continuă să crească pentru a doua lună la rând, potrivit datelor publicate joi, 12 noiembrie, de Institutul Național de Statistică. Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9%, în timp ce prețurile de consum au crescut cu 0,82% într-o singură lună. Cele mai puternice scumpiri din ultimul an s-au înregistrat la carburanți, chirii, energie termică și unele produse alimentare de bază, precum cafeaua și ouăle.
Potrivit datelor oficiale publicate de INSSE, inflația anuală a urcat la 6,9% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. De la începutul anului, prețurile au crescut cu 6,3%. Serviciile au avut cea mai mare contribuție la inflație, cu o creștere anuală de 11,23%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 7,66%, și mărfurile alimentare, cu 3,07%.
Carburanții, campionii scumpirilor
La categoria produselor nealimentare, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la combustibili. Motorina s-a scumpit cu 43,45% față de octombrie 2025, iar benzina cu 32,91%.
Pe lista scumpirilor importante se află:
energia termică: +9,61%;
detergenții: +5,92%;
îmbrăcămintea: +5,57%;
încălțămintea: +5,26%.
energia electrică: +4,09%;
Chiriile și transportul aerian au explodat
În sectorul serviciilor, cea mai mare creștere anuală a fost consemnată la chirii, care sunt cu 38,46% mai mari decât în urmă cu un an.
Alte servicii care s-au scumpit puternic:
transport aerian: +14,44%;
apă, canal și salubritate: +13,69%;
alte servicii: +13,34%;
abonamente TV: +13,10%;
servicii poștale și telecomunicații: +10,43%;
servicii medicale: +8,41%.
Cafeaua și ouăle, cele mai afectate produse alimentare
La alimente, ritmul de creștere a fost mai temperat, însă anumite produse au înregistrat majorări semnificative.
Cele mai mari scumpiri de la un an la altul:
cafeaua: +12,48%;
ouăle: +10,50%;
laptele de vacă: +8,11%;
uleiul comestibil: +7,94%;
carnea de bovine: +7,17%;
peștele proaspăt: +5,29%.
În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 15,38% față de octombrie anul trecut, iar cartofii sunt mai ieftini cu 2,53%.
Ce s-a scumpit cel mai mult într-o singură lună
Comparativ cu septembrie 2026, cele mai puternice creșteri au fost înregistrate la: