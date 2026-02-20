În loc să vină cu soluții, Primăria Generală s-a apucat să dea amenzi primăriilor de sector pentru modul în care au gestionat deszăpezirea

Haosul lăsat în urmă de ninsorile abundente din Capitală a fost urmat de un val de sancțiuni

Decizia a venit din partea primarului general Ciprian Ciucu, care a aplicat sancțiuni financiare tuturor sectoarelor Bucureștiului, mutând astfel atenția dinspre intervențiile întârziate către responsabilitatea administrațiilor locale.

Sectorul 4, cea mai mare sancțiune

Cea mai consistentă amendă a fost aplicată Sectorului 4, condus de primarul PSD Daniel Băluță. Valoarea totală a sancțiunii ajunge la 95.000 de lei. Decizia a surprins în condițiile în care, potrivit multor locuitori, acest sector ar fi fost gestionat cel mai eficient în timpul episoadelor de ninsoare.

„Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire operatorii de salubritate ai Sectoarelor”, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook. Actualul primar general a precizat că polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au constatat nerespectarea regulamentului privind obligațiile efectuării serviciului de iarnă.

Potrivit primarului, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

- Sectorul 1 – 12 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 60.000 lei;

- Sectorul 2 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei;

- Sectorul 3 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;

- Sectorul 4 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;

- Sectorul 5 – 13 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 65.000 lei;

- Sectorul 6 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei.

Cea mai mică sancțiune o regăsim în sectorul 6, sectorul de unde provine actualul primar.

Sectorul 1, acolo unde situația din teren a fost descrisă drept cea mai gravă în urma căderilor masive de zăpadă și unde oamenii au trebuit să meargă printre troiene impresionante, a primit a doua cea mai mică sancțiune dintre toate sectoarele.

Problemele din Sectorul 1 au fost puse pe seama modului defectuos de gestionare a intervențiilor de către compania de salubritate, însă cuantumul redus al sancțiunii a ridicat semne de întrebare în rândul opiniei publice.

425.000 de lei în total

În total, amenzile aplicate de primarul general Ciprian Ciucu tuturor sectoarelor din Capitală însumează 425.000 de lei. Măsura vine într-un moment în care bucureștenii așteptau soluții rapide pentru deszăpezire și pentru prevenirea unor situații similare pe viitor.

Sursa: Realitatea de Bucuresti