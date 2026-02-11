IMM-urile și ANAF pregătesc metodologii comune de control pentru o aplicare predictibilă a legislației fiscale
Metodologii de control adaptate pe domenii de activitate
Reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii și cei ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora pentru elaborarea unor metodologii de control adaptate pe domenii de activitate, cu scopul de a asigura o aplicare unitară și predictibilă a legislației fiscale. Anunțul a fost făcut marți de IMM România, în urma unei întâlniri de lucru cu președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.
Potrivit organizației, dialogul dintre cele două părți va fi unul constant, iar noile metodologii de control vor viza sectoare precum agricultura, comerțul, service-urile auto sau domeniul de pază și protecție. Obiectivul este reducerea interpretărilor diferite ale legislației și crearea unui cadru fiscal mai clar pentru antreprenori.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat și măsuri de simplificare și debirocratizare, în special în ceea ce privește declarațiile fiscale și funcționarea Spațiului Privat Virtual (SPV). Reprezentanții IMM-urilor au propus modificări menite să îmbunătățească comunicarea cu contribuabilii și să eficientizeze procesele administrative.
Un alt subiect important a fost combaterea muncii la negru și a concurenței neloiale, prin implementarea unor măsuri eficiente care să protejeze companiile corecte și să asigure un mediu concurențial echitabil.
De asemenea, discuțiile au vizat consolidarea capacității instituționale a ANAF, în contextul accelerării digitalizării. În acest sens, a fost analizată inclusiv oportunitatea introducerii unor programe de internship pentru elevi și tineri, în baza unui cadru legal, pentru a sprijini profesionalizarea și atragerea de noi specialiști în cadrul instituției.
Inițiativa marchează un pas important spre consolidarea dialogului dintre autorități și mediul de afaceri, într-un efort comun de a crește predictibilitatea și eficiența sistemului fiscal din România.
