IMM România contestă proiectul care ar obliga firmele să apeleze la avocați pentru toate contractele

Publicat 21 oct. 2026, 14:25 Sursă Realitatea.Net

Organizația avertizează că inițiativa legislativă ar putea crește costurile operaționale ale companiilor, ar adăuga noi sarcini administrative și ar încetini digitalizarea mediului de afaceri. IMM România cere Parlamentului să respingă proiectul și solicită consultarea reprezentanților antreprenorilor înainte de adoptarea unor măsuri cu impact economic.

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