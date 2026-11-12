Firmele neplătite de stat și-ar putea stinge datoriile la buget prin compensare. Ce prevede propunerea PSD

Scris de Daniel Onescu Publicat: 12 nov. 2026, 11:00

PSD vrea ca datoriile statului către firme să fie stinse prin compensarea taxelor, printr-un mecanism de 2 miliarde de lei inclus în Programul de guvernare. Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a explicat joi, pe Facebook, că firmele au nevoie de sprijin concret, nu de taxe mai mari, mai ales că multe dintre ele așteaptă de luni de zile banii de la instituțiile statului.

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