Firmele neplătite de stat și-ar putea stinge datoriile la buget prin compensare. Ce prevede propunerea PSD

PSD vrea ca datoriile statului către firme să fie stinse prin compensarea taxelor, printr-un mecanism de 2 miliarde de lei inclus în Programul de guvernare. Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a explicat joi, pe Facebook, că firmele au nevoie de sprijin concret, nu de taxe mai mari, mai ales că multe dintre ele așteaptă de luni de zile banii de la instituțiile statului.
Potrivit lui Marius Budăi, firmele românești au fost supuse unei presiuni financiare duble: pe de o parte, majorarea taxelor și impozitelor, iar pe de altă parte, întârzierea plăților pentru lucrările executate și serviciile prestate către instituțiile publice.
Guvernarea Bolojan a pus firmele românești în fața unei duble presiuni: taxe și impozite mai mari, pe de o parte, și facturi neplătite de stat pentru lucrările executate și serviciile prestate, pe de altă parte. Dacă mai completăm și cu scăderea drastică a puterii de cumpărare avem un tablou sumbru,
a transmis fostul ministru al Muncii pe Facebook.
Acesta consideră că statul nu poate pretinde că sprijină antreprenorii în timp ce le solicită contribuții fiscale mai mari, dar întârzie să-și achite propriile obligații financiare.
Nu poți pretinde că susții mediul de afaceri în timp ce îi iei mai mulți bani prin taxe, dar îi blochezi lichiditățile prin facturi neplătite,
a subliniat Budăi, criticând ceea ce el a numit "o filozofie economică greșită".
Mecanism de compensare de 2 miliarde de lei pentru firmele românești
În mesajul său din mediul online, Marius Budăi a evidențiat mecanismul de compensare în valoare de 2 miliarde de lei, introdus de PSD în Programul de guvernare, despre care afirmă că reprezintă o măsură concretă pentru deblocarea economiei și sprijinirea companiilor.
Prin acest mecanism, datoriile primăriilor, consiliilor județene și spitalelor către firme sunt stinse simultan cu obligațiile fiscale pe care aceleași firme le au către stat. Acum, cele două obligații pot fi compensate, fără să mai ținem firmele captive într-un cerc vicios al datoriilor,
a explicat social-democratul.
Potrivit acestuia, măsura urmărește să îmbunătățească lichiditățile companiilor și să creeze o relație mai echitabilă între stat și mediul privat, în special pentru firmele care au de încasat bani pentru servicii și lucrări deja executate.
Politicile economice ale PNL și USR, aspru criticate: ce spune Budăi?
Fostul ministru al Muncii a lansat critici și la adresa PNL și USR, pe care le acuză că, deși s-au prezentat drept susținătoare ale mediului de afaceri, au contribuit la creșterea presiunii fiscale asupra companiilor.
Budăi susține,a stfel, că dezvoltarea economică nu poate fi obținută prin majorări de taxe și întârzieri la plata obligațiilor statului, ci prin investiții, predictibilitate și asigurarea lichidităților necesare funcționării companiilor.
Economia nu se dezvoltă prin taxe tot mai mari, facturi neplătite și presiune asupra antreprenorilor. Se dezvoltă prin investiții, predictibilitate, lichidități și încredere,
a afirmat deputatul PSD.
În context, Marius Budăi a precizat că PSD nu promite rezolvarea imediată a tuturor problemelor economice, ci schimbarea direcției politicilor guvernamentale și adoptarea unor măsuri care să ofere companiilor românești șansa de a se dezvolta.
Nu am promis că vom rezolva toate problemele economiei peste noapte. Am promis că vom schimba direcția. Iar această măsură este o dovadă că ne ținem de cuvânt,
a transmis fostul ministru al Muncii.