Extragere Loto 8 noiembrie 2026. La ce categorie este pus în joc un premiu de milioane?

Publicat 8 nov. 2026, 09:49 Actualizat 8 nov. 2026, 09:56 Sursă Realitatea.Net

Loteria Română organizează duminică, 8 noiembrie 2026, noi trageri pentru șase jocuri loto, iar la Loto 6/49 premiul de categoria I depășește 3,47 milioane de lei. Sumele puse în joc vin după extragerile de joi, când au fost acordate peste 17.100 de câștiguri, cu o valoare totală mai mare de 1,34 milioane de lei.

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