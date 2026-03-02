Biroului Politic Executiv al PNL. Între criza din Orientul Mijlociu și cea a bugetului pe 2026

Sursă: realitatea.net

Ședința conducerii liberale de luni seară a trasat liniile generale pentru guvernarea următoarelor luni, într-un context marcat de crize suprapuse: războiul din Orientul Mijlociu și necesitatea unei construcții bugetare riguroase. Sub conducerea lui Ilie Bolojan, PNL a validat nume noi și a stabilit limitele negocierii cu partenerii de coaliție pe tema pachetelor sociale.

Repatrierea românilor din zonele de conflict

Un punct central pe agenda BPN a fost informarea privind situația cetățenilor români blocați în regiunea Dubai-Doha și în zonele de conflict din Orientul Mijlociu. Premierul Ilie Bolojan a raportat că prioritatea zero a momentului este colaborarea strânsă cu operatorii aerieni pentru a asigura zboruri de repatriere rapide și sigure.

Conform liderului PNL, Ministerul Transporturilor a demarat deja discuții tehnice pentru a identifica blocajele logistice. Strategia este clară. Prioritizarea vulnerabilităților prin transferul cu prioritate al copiilor și al persoanelor cu probleme de sănătate. Alocare de resurse. Statul român va asigura logistica necesară pentru ca niciun cetățean să nu fie lăsat în urmă în zonele cu risc ridicat.

Bugetul pe 2026 este 99% pregătit, spune Bolojan

Construcția bugetului pentru anul în curs a generat discuții ample, premierul pledând pentru un model bazat pe realism și date corecte. Bolojan a subliniat necesitatea de a elimina practica anilor trecuți, în care veniturile erau estimate optimist, generând deficite greu de gestionat la final de an. „Bugetul este 99% pregătit. Nu ne mai putem permite modelul cheltuielilor subdimensionate și al veniturilor fictive”, a avertizat premierul.

Strategia liberală pentru acest an se sprijină pe doi piloni:

Creșterea bugetului pentru investiții: O prioritate majoră pentru proiectele finanțate din bugetul național.

Echitate pentru autoritățile locale: Primarii au primit asigurări că veniturile locale vor fi mai mari decât anul trecut în toate localitățile, indiferent de formula finală de alocare.

Cum vrea ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să menițină deficitul de 6,2%

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit detalii tehnice despre modul în care România va menține un deficit de 6,2%. Piesa centrală rămâne PNRR, unde sumele alocate cresc semnificativ, cu peste 22 de miliarde de lei față de anul precedent.

În relația cu PSD, Nazare a aplicat un „filtru de responsabilitate” asupra pachetului social propus de partenerii de coaliție. Ajutoare de tip one-off. S-au acomodat sume pentru persoanele vulnerabile cu pensii sub 2.000 de lei, la nivelul anului trecut. Condiționări bugetare. Ministrul a avertizat că solicitările PSD care nu au surse de finanțare clare nu pot fi incluse pe ultima sută de metri fără a periclita stabilitatea economică.

Tehnocrat la Educație: Cine este Mihai Dimian?

După două luni de interimat, PNL a găsit în persoana rectorului Mihai Dimian profilul necesar pentru a gestiona reformele din învățământ. Profesor universitar doctor și rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Dimian a fost validat în unanimitate.

Misiunea sa este una pur managerială și reformistă:

Eficientizarea cheltuielilor în educație. Alinierea sistemului la piața muncii, folosind experiența dobândită în universități de prestigiu din SUA și România. Implementarea PNRR pe segmentul educațional, un capitol unde fondurile sunt vitale pentru modernizarea școlilor.

Proiectul de buget urmează să fie aprobat în Guvern săptămâna viitoare, urmând să fie transmis ulterior spre dezbatere și vot în Parlament.