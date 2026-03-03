Ministrul de Finanțe a prezentat proiectul de buget pentru 2026. Cum și-a propus să reducă deficitul spre 6% din PIB

Sursă: Realitatea Financiara

Bugetul pe 2026 este unul de responsabilitate și echilibru, construit pe un nou nivel record al investițiilor și fondurilor europene atrase, iar modul în care îl construim transmite semnale despre credibilitatea și seriozitatea României, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

"Am prezentat ieri în ședința coaliției proiectul de buget pentru 2026. Este un buget de responsabilitate și echilibru, dar construit pe un nou nivel record al investițiilor și al fondurilor europene atrase în România, care vor susține relansarea. Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deși, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 - cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei.

Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiții pentru finanțare mai avantajoasă - toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români. Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiții și disciplină. Modul în care construim acest buget transmite semnale despre credibilitatea și seriozitatea României. Este un buget care susține creșterea economică sănătoasă, pe termen lung", a scris ministrul, marți, pe pagina sa de Facebook.