Un număr de 28 de curse aeriene către și dinspre state din Orientul Mijlociu au fost anulate marți, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune, potrivit informațiilor transmise de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Zboruri anulate pe mai multe rute din Orientul Mijlociu

Este vorba despre 15 decolări și 13 aterizări operate pe relațiile cu Israel, Dubai, Bahrain, Qatar și Iordania.

Cursele aparțin mai multor operatori aerieni, printre care Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, Flydubai, HiSky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta.

Pasagerii afectați sunt sfătuiți să ia legătura direct cu companiile aeriene pentru informații privind reprogramarea zborurilor sau rambursarea biletelor.

Recomandarea autorităților române

În contextul deteriorării situației de securitate, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a recomandat cetățenilor români care au planificate deplasări către Israel sau către statele limitrofe direct afectate de conflict să își anuleze sau reprogrameze călătoriile pentru o dată ulterioară.

Autoritățile monitorizează evoluția situației și mențin legătura cu operatorii aerieni și cu instituțiile responsabile de siguranța spațiului aerian.

Escaladare militară în regiune

Tensiunile au escaladat sâmbătă dimineața, când Israel și Statele Unite au lansat atacuri asupra unor obiective din Iran. Potrivit informațiilor apărute în presă, au fost raportate explozii în capitala Teheran, precum și în alte orașe, inclusiv Tabriz și Isfahan.

În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra unor baze militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra unor centre militare de pe teritoriul israelian, potrivit agenției de presă EFE.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu au generat perturbări semnificative în traficul aerian internațional, mai multe companii alegând să suspende temporar zborurile către zonele afectate din motive de siguranță. Situația rămâne fluidă, iar noi decizii ar putea fi luate în funcție de dinamica conflictului.