Descinderi DIICOT la Oil Terminal. Surse: fratele șefului Camerei de Comerț, adus la audieri într-un dosar cu prejudiciu de peste 33 de milioane de lei

Publicat 12 nov. 2026, 10:04 Actualizat 12 nov. 2026, 11:20 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară au efectuat, joi dimineață, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Una dintre cele mai ample acțiuni s-a desfășurat la sediul companiei Oil Terminal din Constanța și la Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla, potrivit unor surse Realitatea Plus, și Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Acesta ar fi fost deja adus la audieri la DIICOT.

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