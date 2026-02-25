Cristoiu aruncă bomba: „Bolojan ar putea fi omul cuiva din afară și noi nici nu știm”

Sursă: Realitatea Financiara

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, lansează o ipoteză‑bombă despre comportamentul premierului Ilie Bolojan, care lasă impresia că ignoră opiniile tuturor celor care nu sunt în anturajul său. Cristoiu sugerează că șeful guvernului ar putea beneficia de sprijin extern, iar asta îl face să fie atât de sigur că nu i se poate întâmpla nimic.

„Poate că Ilie Bolojan este omul cuiva din afară și noi nu știm”, a afirmat Cristoiu, în analiza săptămânala pe care o realizează miercuri la Realitatea Plus, alături de Delia Vrînceanu, de la ora 17:00.

„Poate că Ilie Bolojan este omul cuiva din afară și noi nu știm. Am mai pomenit un singur personaj, Raed Arafat, care de fiecare dată când se punea problema să fie dat afară intervenea cineva, până am ajuns la concluzia că Arafat este uneori mai puternic decât președintele României.” Analistul spune că premierul acționează cu o încredere greu de explicat: „Cred că prin ceea ce face el este sigur că nu i se întâmplă nimic. De ce este sigur, n-aș putea spune, dar mai apropiat de Macron pare să fie el, nu Nicușor Dan.” Cristoiu adaugă că impresia sa oscilează între două extreme: „Ori este un comportament de tipul «habar n-are», dar nu cred totuși, pentru că orice om ajuns în această poziție își apără scaunul, ori este acest raționament că nu i se poate întâmpla nimic.”

De ce a dat Boolojan înapoi cu taxele pe clădiri?

Ion Cristoiu spune că retragerea premierului în privința taxelor îl surprinde profund, mai ales raportat la imaginea pe care Bolojan și-a construit-o în spațiul public. „Pe mine mă miră în raport cu imaginea lui, pe care și-a creat-o și cu ajutorul presei. Și-a creat imaginea de om implacabil, bun, rău, era ca un fanatic religios. Pentru mine rămâne un mare mister de ce s-a răzgândit”, afirmă analistul.

Cristoiu a menționat, însă, că nu exclude nici varianat unui "lobby golănesc", făcut de "niște băieți care au astfel de clădiri vechi."