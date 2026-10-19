Cinci investitori vor să preia combinatul Liberty Galați. Umbrărescu, printre cei interesați

Cinci investitori, inclusiv Umbrărescu prin UMB, sunt interesați de preluarea Liberty Galați. Noul plan prevede un preț minim de 200 de milioane de euro.
Cinci investitori și-au manifestat interesul pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, inclusiv omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, prin grupul UMB. Vânzarea ar urma să se realizeze prin negociere directă, după ce două licitații internaționale nu au reușit să atragă un cumpărător.
Cine sunt investitorii interesați de Liberty Galați
Potrivit informațiilor prezentate de Ziarul Financiar, lista potențialilor cumpărători include cinci investitori: grupul UMB, asociat omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, compania irakiană Galiawa, grupul chinez Risun, compania indiană Jindal și grupul ucrainean Metinvest.
Interesul acestora vine în contextul în care administratorii combinatului caută o soluție pentru valorificarea activelor și relansarea activității industriale.
Preț minim de 200 de milioane de euro și obligații privind reluarea producției
Următorul pas important este aprobarea noului plan de restructurare, așteptată pentru marți, 20 octombrie 2026, potrivit informațiilor publicate pe 19 octombrie.
Conform lui Remus Borza, administrator concordatar al Liberty Galați alături de CITR, planul propus prevede plata integrală a creditorilor, obligații privind repornirea producției și stabilirea unui preț minim de vânzare de 200 de milioane de euro.
Aceste condiții ar urma să definească cadrul în care se va desfășura procesul de negociere cu potențialii investitori.
Două licitații internaționale fără cumpărători
Vânzarea prin negociere directă este luată în calcul după ce primele două licitații internaționale nu au atras un cumpărător pentru combinatul siderurgic.
Noua procedură urmărește identificarea unui investitor strategic care să preia activele și să își asume condițiile stabilite prin planul de restructurare. Până la finalizarea etapelor necesare și încheierea unei tranzacții, niciunul dintre investitorii interesați nu poate fi considerat cumpărătorul combinatului.
Datorii importante către ANAF și EximBank
Situația financiară a Liberty Galați rămâne un element esențial în procesul de restructurare. Potrivit informațiilor publicate, ANAF are de recuperat aproximativ 150 de milioane de euro, în timp ce expunerea EximBank se ridică la circa 300 de milioane de euro.
Combinatul a intrat în procedura de concordat preventiv în martie 2025, cu obiectivul de a evita insolvența și de a permite restructurarea companiei împreună cu creditorii.
Aprobarea noului plan și desfășurarea negocierilor vor fi decisive pentru stabilirea viitorului Liberty Galați, unul dintre cele mai importante obiective ale industriei siderurgice din România.