Anca Alexandrescu, apel pentru români în ziua marelui protest: ”Trebuie să fim cât mai mulți în stradă. Până aici a fost!”-VIDEO
Anca Alexandrescu, apel pentru români în ziua marelui protest: ”Trebuie să fim cât mai mulți în stradă. Până aici a fost!”-VIDEO
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a anunțat că, la ora 12:00, va fi în Piața Victoriei, pentru a protesta timp de 12 minute împotriva abuzurilor sistemului
Anca Alexandrescu a lansat un apel pentru români în ziua marelui protest. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a anunțat că, la ora 12:00, va fi în Piața Victoriei, pentru a protesta timp de 12 minute împotriva abuzurilor sistemului, și a subliniat că „trebuie să fim cât mai mulți în stradă”.
”Eu am plecat spre Piața Victoriei, voi fi acolo la ora 12:00, pentru a protesta timp de 12 minute. Voi unde mergeți să protestați? Sub ce formă protestați? Ați văzut că se poate protesta oriunde, sub orice formă. Ideea e să atragem atenția asupra faptului că nu se mai poate. Până aici a fost!
Ați văzut, și aseară, în emisiunea mea, fostul șef al Autorității Electorale Permanente a confirmat ceea ce spunem noi de un an și ceva, anume că alegerile au fost anulate ilegal și că nu se poate ca lucrurile să rămână așa.
Trebuie să plătească toți pentru ceea ce au făcut, cei care erau la putere în acel moment, membri CCR, și nu se poate lucrul acesta decât după ce vor pleca cei care se află acum la guvernare.
Trebuie să fim cât mai mulți în stradă. Vă aștept să vă văd”, a declarat Anca Alexandrescu, pe pagina sa de Facebook.
Citește și:
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 16:33 - Răsturnare de situație la Guvern: reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap, adoptată pe ultima sută de metri, după ce fusese scoasă de pe ordinea de zi
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 13:58 - CNAIR: Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare pentru lucrări de mentenanță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News