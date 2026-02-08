Alexandra Păcuraru, mesaj de unitate pentru români: „Luați atitudine și luptați pentru adevăr. Joi, pe 12 februarie, ora 12:00, opriți-vă din activitate!”

Alexandra Păcuraru a lansat un mesaj de solidaritate pentru toți românii

Alexandra Păcuraru, prim-vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea, a lansat un mesaj de solidaritate pentru toți

românii în aceste vremuri grele pe care le trăim, în contextul protestului anunțat pentru 12 februarie, la ora 12:00.

După ce a participat la slujba de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, Alexandra Păcuraru spune că a fost marcată de fricile pe care le au oamenii legate de situația economică din țară și de faptul că nu își mai permit să își plătească facturile, iar unora le este teamă că își pot pierde chiar și casa.

Alexandra Păcuraru, mesaj de unitate pentru români: „Suntem manipulați, intoxicați de tot felul de știri false”

„Bună ziua! Vă îmbrățișez cu toată dragostea și cu toată smerenia. Am participat cu mare bucurie astăzi la slujba de la Sfânta Catedrală din Constanța și mi ar plăcea ca pilda din predica de astăzi a ÎPS Teodosie să ajungă la urechile tuturor românilor. Predica a fost despre fiul risipitor. Cine era, de fapt, fiul risipitor? Păcatul. Vorbesc despre această pildă astăzi pentru că suntem foarte dezbinați. Suntem manipulați și intoxicați cu tot felul de știri false, tocmai ca să nu vedem toți adevărul.

Să nu ne lăsăm păcăliți nici de minciună, minciună care este îmbrăcată în adevăr, și nici de falșii suveraniști care promit că vor binele românilor și binele României. Să nu ne lăsăm dezbinați, pentru că cei care scuipă venin atunci când văd că românii se unesc nu se pot numi nici creștini și nici suveraniști. Avem o luptă foarte grea, avem o misiune grea, dar uniți vom trece și peste această cumpănă. Avem credința tare în bunul Dumnezeu și Dumnezeu nu este de vânzare.

Alexandra Păcuraru: „Luptați pentru adevăr, luați atitudine!”

Am vorbit cu oamenii din biserică și astăzi, așa cum fac de fiecare dată, și m a întristat profund frica unora de a și pierde casele. Unii nu reușesc să și plătească taxele și impozitele, alții nu și pot plăti facturile și au preavize de deconectare. Dacă nu vor reuși să facă rost de acei bani necesari pentru a achita facturile, atunci vor fi debranșați. Și, așa cum cunoaștem crudul adevăr, acele restanțe vor fi date unor recuperatori de creanțe. Și da, pot ajunge pe stradă acești oameni. Își pot pierde casele pentru că nu plătesc facturile la timp.

Deci luați atitudine și luptați pentru adevăr. Acesta este mesajul meu de unitate. Joi, pe 12 februarie, la ora 12, opriți vă din activitatea dumneavoastră și protestați pașnic acolo unde sunteți împotriva măsurilor falimentare ale guvernului Bolojan. Eu personal vă aștept pe cei care sunteți în Dobrogea în fața Sfintei Catedrale din Constanța”, a transmis Alexandra Păcuraru.