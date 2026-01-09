După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor și a opoziției Franței, transmite AFP, citată de Agerpres.

Din 1999, Comisia Europeană este angajată în negocieri dificile pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Negocierile au stagnat ani de zile din cauza dosarului agricultură.

De data aceasta, Bruxelles-ul consideră că acordul este la îndemână.

Pentru detractorii săi, acordul cu blocul Mercosur va perturba agricultura europeană cu produse mai ieftine care s-ar putea să nu respecte neapărat standardele de mediu ale UE, din cauza controalelor insuficiente. Pentru susținătorii săi, precum Germania și Spania, dimpotrivă, acest acord va revigora o economie europeană aflată în dificultate, slăbită de concurența chineză și de tarifele americane.

În ciuda protestelor reînnoite ale fermierilor europeni, Ursula von der Leyen speră să parafeze acest tratat luni în Paraguay. Înainte de a zbura în America Latină, președintele Comisiei Europene are însă nevoie de aprobarea statelor europene, cu majoritate calificată, într-un vot așteptat pentru vineri.

Italia, care solicitase o prelungire în decembrie, pare acum pregătită să-și dea aprobarea potențial decisivă.

Franța se opune în continuare acordului, așa cum a anunțat Emmanuel Macron joi seara, invocând o \”respingere unanimă\” din partea clasei politice franceze. Tot împotrivă ar urma să se pronunțe și Polonia, Ungaria, Irlanda și Austria, dar cu toate acestea nu vor reuși să blocheze acordul.

Acest tratat între UE și patru țări Mercosur ar crea o zonă de liber schimb de peste 700 de milioane de consumatori, o mișcare cerută de comunitatea de afaceri. Eliminarea unei mari părți din tarife ar stimula exporturile europene de mașini, utilaje, vin și brânzeturi. În schimb, ar facilita intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor de curte, a zahărului, a orezului, a mierii și a soiei din America de Sud, cu cote scutite de taxe vamale care alarmează sectoarele afectate.

Acordul cu Mercosur este \”esențial din punct de vedere economic, politic, strategic și diplomatic\”, a insistat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei. Și \”prioritățile agricole au fost în centrul\” discuțiilor, a afirmat el joi. \”Am negociat ca nebunii\”, a spus Olof Gill.

În speranța că îi va liniști pe fermieri, Bruxelles-ul a făcut o serie de concesii în ultimele luni, inclusiv garanții consolidate pentru protejarea produselor sensibile și o măsură bugetară în viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) a UE. Dar totul a fost în zadar.

Fermierii au reluat protestele, în special în Franța, unde tractoarele s-au aflat joi la Paris pentru a protesta față de Mercosur, prețurile la îngrășăminte și față de modul în care Guvernul a gestionat focarul de dermatoză nodulară bovină.

Din cauza instablității politice, Emmanuel Macron părea să ezite în privința acordului comercial Mercosur, considerându-l \”inacceptabil în forma sa actuală\”. Însă presiunea politică a fost prea mare, dreapta amenințând să doboare Guvernul lui Sebastien Lecornu dacă acesta susține acordul.

În aceste condiții, Uniunea Europeană se pregătește să aprobe un acord comercial împotriva dorințelor principalei puteri agricole a continentului, o situație practic fără precedent.

Parisul explică însă că jocul nu s-a terminat, deoarece acordul, chiar dacă este semnat, trebuie încă supus ratificării Parlamentului European în câteva săptămâni.

Votul ar putea fi strâns în Parlamentul European, unde vor prevala considerațiile naționale. Aproximativ 150 de europarlamentari (din 720) vor să întreprindă acțiuni pentru a încerca să blocheze implementarea acordului.