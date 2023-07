Sfidare maximă a OMV: De ce continuă să cumpere gaze rusești – Ce spune șeful gigantului de Neptun Deep din Marea Neagră

OMV nu va renunța la gazele rusești. Anunțul ferm a fost făcut chiar de directorul general al gigantului petrolier austriac.

Directorul general de la OMV, Alfred Stern, a anunțat că grupul austriac va continua să cumpere gaze naturale din Rusia și a respins criticile potrivit cărora compania nu face nimic pentru a-şi reduce dependenţa de gazele ruseşti, exemplificând cu proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Stern a anunțat ferm că OMV nu are planuri de a încheia contractul pe termen lung de furnizare a gazelor rusești, încheiat cu Gazprom.

Investițiile OMV de 2 miliarde de euro pentru Neptun Deep din Marea Neagră/Stern: Va avea o contribuţie semnificativă la securitatea aprovizionării Europei

Stern a anunțat și că OMV tocmai a aprobat investiţii de două miliarde de euro pentru punerea în funcţiune a zăcământului de gaze Neptun Deep din Marea Neagră până în 2027, în cadrul unei societăţi mixte 50-50 cu Romgaz din România, un proiect care va aduce 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe piaţa europeană.

„Acest lucru va face din România cel mai mare producător de gaze naturale din UE, iar din OMV unul dintre cei mai mari producători de gaze din Europa. Cred că este o contribuţie semnificativă la securitatea aprovizionării europene”, a declarat Stern.

Statul austriac deține 31.5% din grupul OMV, care, la rândul său, are o participație de 51,5% din OMV Petrom. Astfel că Austria are doar 16,2% din compania românească, care are o participație de de 50% în Neptun Deep, deci OMV beneficiază de acest proiect din Marea Neagră în proporție de doar 8,1%. România deține în schimb o participație majoritară, de 70%, în Romgaz și una minoritară, de 20,7%, în OMV Petrom, potrivit datelor profit.ro.

De ce nu renunță OMV la gazele rusești

Alfred Stern a declarat că, la 18 luni de la invazia Rusiei în Ucraina, grupul OMV nu are planuri pentru a pune capăt contractului de furnizare pe termen lung convenit cu grupul rus Gazprom, pe care l-a semnat în 2018, relatează agerpres.ro.

„Atâta timp cât Gazprom va furniza… vom continua să luăm aceste cantităţi de la Gazprom”, a declarat Stern. Întrebat dacă sancţiunile UE privind gazul rusesc ar fi binevenite sau ar oferi un răgaz pentru OMV, Stern a spus că această chestiune „este la latitudinea decidenţilor”, dar a avertizat că „eliminarea anumitor surse va împinge în sus preţurile”.

„Există o obligaţie pe care o avem în calitate de companie industrială de a ne asigura că folosim aceste surse, atât timp cât acestea sunt acceptabile din punct de vedere legal”, a declarat directorul OMV într-un interviu pentru Financial Times.

În acelaşi timp, șeful OMV a respins criticile potrivit cărora compania nu face nimic pentru a-şi reduce dependenţa de gazele ruseşti. Stern a menţionat că OMV a încheiat contracte pentru a-şi asigura capacităţile necesare pentru a-şi transporta gazele de care are nevoie şi de asemenea şi-a asigurat aprovizionarea cu gaze din Norvegia, precum şi prin intermediul terminalelor de gaze lichefiate din Ţările de Jos.

„Toate acestea ne-au oferit acces la gaze non-ruseşti care sunt mai mult decât suficiente pentru a ne acoperi obligaţiile faţă de clienţi”, a spus Stern după ce a subliniat natura nesigură a livrărilor ruseşti, care au variat foarte mult anul trecut, fiind între 20% şi 70% din importurile lunare de gaze ale OMV.

Alfred Stern susține că, per total, OMV a făcut o „treabă excepţional de bună” în gestionarea crizei energetice actuale chiar dacă admite că clauza „take or pay” din contractul cu Gazprom permite Rusiei să aibă cuvântul cel mai important de spus atunci când decide câte gaze naturale cumpără OMV de la grupul rus.

Totuşi, Stern a refuzat să critice contractul cu Gazprom pe care l-a caracterizat ca fiind unul „standard” pentru piaţa gazelor. Acest contract se întinde până în 2040 şi a fost semnat în 2018 de fostul CEO de la OMV, Rainer Seele, criticat pentru că a fost mult prea apropiat de interesele ruseşti.

„Nu este nimic straniu în acest contract”, a spus Alfred Stern.

Grupul austriac OMV va continua să se retragă din afacerile cu produse petroliere şi se va concentra în schimb pe combustibili verzi, cum este hidrogenul, a mai anunțat Stern.

Acesta a vorbit, în interviul din Financial Times, și despre lărgirea preocupărilor OMV în următorii ani în sectorul chimic. Șeful OMV a spus că gigantul petrolier și-a propus ca în 2030 să genereze 50% din venituri de pe urma afacerilor din chimie, în creştere faţă de 30% în prezent.

Sursa: Realitatea Financiara