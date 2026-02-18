Guvernatorul Bancii Naționale a României (BNR) susține miercuri o conferință de presă dedicată prezentării noului Raport trimestrial asupra inflației, document de referință pentru evoluția prețurilor și perspectivele macroeconomice ale României.

Raportul asupra inflației, ediția februarie 2026, a fost analizat și aprobat de Consiliul de administrație al BNR în ședința de marți și încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Potrivit prognozei actualizate, rata anuală a inflației își va continua scăderea lentă în trimestrul I 2026, urmând ca în trimestrul al II-lea să înregistreze o creștere temporară.

Această evoluție este explicată prin efecte de bază, dar și prin dinamica cotațiilor unor mărfuri și prin eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază. Aceste influențe se suprapun efectelor directe generate în trimestrul III 2025 de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor.

Conform scenariului de bază al BNR, rata anuală a inflației va consemna o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, pe măsură ce se vor epuiza efectele celor două șocuri semnificative pe partea ofertei. Ulterior, inflația va continua să scadă gradual, urmând ca de la mijlocul semestrului I 2027 să reintre în interiorul intervalului țintei stabilite de banca centrală.

Procesul de dezinflație va fi susținut de intensificarea presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, în special din partea deficitului de cerere agregată. Acesta este anticipat să se adâncească până la finele anului curent, pe fondul progresului înregistrat în corecția bugetară, atingând valori considerabile, dar totuși mai reduse decât cele estimate anterior.

Sursa: Realitatea Financiara