Gratarele Weber – potrivite pentru orice ocazie! (P)

Un gratar ca la carte este prilejul ideal pentru a petrece timp in liber vara aceasta, pentru a gati felurile de mancare favorite si pentru a te conecta cu cei dragi tie. Pentru asta, vei avea nevoie de un partener de nadejde in sesiunile de gatit in aer liber, astfel ca experienta culinara sa fie un succes garantat.

Gama de modele gratar Weber din catalogul PE FOC sunt deosebit de populare datorita calitatii lor si a varietatii modelelor disponibile. In cele ce urmeaza, vom discuta tipurile de gratare Weber de gradina, pe carbuni, pe gaz si electrice, astfel ca tu sa-l alegi pe cel potrivit pentru preferintele si bugetul pe care il ai la dispozitie.

Gratar Weber, de dimensiuni mari, ideal pentru mesele in familie in aer liber

Grătare Weber pe carbuni

Modelele de gratar carbune Weber sunt cele mai cunoscute si apreciate de catre amatorii de gratar. Acestea au un design impresionant si ofera o aroma deosebita alimentelor favorite la grill. Gratarele pe carbuni Weber sunt disponibile intr-o varietate de dimensiuni, astfel incat sa poata fi integrate in mod armonios in orice gradina, terasa sau foisor. Poti opta pentru modele gratare din fonta sau otel, cu rotisor, cu picioare sau capac, de dimensiuni mici sau mari si cu loc destinat ustensilelor si accesoriilor necesare in sesiunile de gatit in aer liber!

Gratar pe carbuni tip smoker, portabil, utilizat la un camping in aer liber alaturi de prieteni

Gratare Weber pe gaz

Gratarele Weber pe gaz sunt ideale pentru cei care doresc sa gateasca rapid si eficient. Acestea sunt usor de folosit si ofera o mare flexibilitate in ceea ce priveste temperatura de gatire. Gratarele pe gaz Weber sunt disponibile intr-o gama bogata de dimensiuni si culori. Ai la dispozitie o varietate larga de modele profesionale de gratare moderne de top pe gaze naturale (metan sau propan), realizate din otel emailat sau inox. In functie de experienta culinara pa care ti-o doresti, poti opta pentru gratare pe gaz cu arzator, de dimensiuni mari sau mai reduse, incorporabile sau cu picioare, la preturi accesibile sau modele din gama premium care pot fi accesorizate cu plita sau plansa din fonta, rotisor, ochi de aragaz, piatra de gatit, etc.

Gratar pe gaz Weber, amplasat pe terasa unei locuinte la casa.

Gratare Weber electrice

Gratarele Weber electrice sunt perfecte pentru cei care locuiesc in zonele in care nu este permisa folosirea gratarului cu carbuni sau gaz, cum ar fi spatiile inchise (balcon sau terasa inchisa la apartament). Acestea pot fi utilizate in siguranta si cu 0 riscuri atat outdoor, cat si indoor. In plus, ofera o rezistenta electrica optima, o utilizare confortabil si curata, fara fum sau alte neplaceri. Gama de gratare electrice din catalogul PE FOC include variante profesionale cu picioare sau modele de masa, de dimensiuni mici sau mari, pe diferite puteri sau modele tip raclette. De asemenea, ai posibilitatea de a opta pentru gratare metalice, cu placa de fonta cu suprafata neteda sau cu striatii, si chiar si pentru modele portabile cu diferite functii si inaltimi!

Indiferent ca preferi un gratar pe carbuni, pe gaz sau electric, gama de grill-uri WEBER din catalogul PE FOC include produse pentru toate buzunarele si preferintele. Alege-l pe cel potrivit pentru gradina sau balconul tau si beneficiezi de consultanta gratuita de specialitate dar si transport garantat la tine acasa!