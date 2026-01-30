Indemnizațiile acordate prin legi speciale funcționează independent de principiul contributivității, fiind menite să onoreze anumite categorii de cetățeni. Fie că este vorba despre recunoașterea unor merite de excepție sau despre reparații morale pentru nedreptăți istorice, aceste sume reprezintă un sprijin financiar distinct de pensia publică, potrivit realitatea.net.

 

