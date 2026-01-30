Sistemul de protecție socială din România include, pe lângă pensia publică bazată pe contributivitate, o serie de indemnizații acordate prin legi speciale. Acestea sunt plătite prin casele teritoriale de pensii și pot fi cumulate cu pensia sau încasate ca venit distinct. În noiembrie 2025, peste 400.000 de români beneficiau de aceste drepturi, cea mai mare pondere având-o persoanele persecutate politic.

Veterani, Invalizi și Văduve de Război (Legea 49/1991)

Aceste drepturi reprezintă o recunoaștere a sacrificiului pe front și includ sprijin financiar lunar plus facilități de transport și sănătate.

Cuantumuri lunare actualizate:

1.950 lei: Marii mutilați și invalizii de gradul I;

1.300 lei: Invalizii de gradul II;

1.170 lei: Invalizii de gradul III;

780 lei: Veteranii de război și văduvele de război (nerecăsătorite).

Facilități incluse:

12 călătorii dus-întors gratuite cu trenul (sau 24 simple);

Transport urban gratuit și scutiri de taxe locale;

Bilete de tratament gratuite și ajutor anual pentru chirie/utilități.

Persoane Persecutate Politic și Deportate (Decretul-lege 118/1990)

Indemnizațiile sunt destinate celor care au suferit sub dictatura instaurată după 6 martie 1945, inclusiv celor privați de libertate, strămutați forțat sau internați în spitale de psihiatrie.

Drepturi și beneficii:

Indemnizație lunară: Calculată în funcție de durata persecuției;

Pentru urmași: Indemnizații fixe pentru soțul supraviețuitor și copii (50% sau 100% în funcție de caz);

Alte drepturi: Asistență medicală gratuită și prioritară, 12 călătorii gratuite cu trenul la clasa I și loc de veci gratuit, la cerere.

Artiști și creatori (Legea 8/2006 și Legea 109/2005)

Membrii uniunilor de creatori (Scriitori, Artiști Plastici, Teatru, Jurnaliști Profesioniști etc.) care sunt deja pensionari primesc un sprijin suplimentar.

Valoarea sprijinului: O indemnizație de 50% din valoarea pensiei titularului (fără a depăși plafonul a două salarii minime brute pe țară).

Artiști liber-profesioniști: Cei care au activat între 1950 și 1999 beneficiază de drepturi specifice dacă îndeplinesc criteriile de vârstă și vechime.

Revoluționarii din 1989 și Revolta din Brașov 1987 (Legea 341/2004)

Cunoscută drept „Legea recunoștinței”, aceasta oferă indemnizații reparatorii calculate prin coeficienți aplicați asupra câștigului salarial mediu brut.

Exemple de calcul – coeficienți:

2,00: Marii mutilați (plus indemnizație de îngrijire de 0,50);

1,10: Urmașii eroilor-martiri (soț, părinți, copii);

1,10: Luptătorii cu Rol Determinant (indemnizație de gratitudine).

Stagiu Militar în Detașamente de Muncă (Legea 309/2002)

Vizează persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii între 1950 și 1961.

Indemnizație: Sumă lunară neimpozabilă pentru fiecare lună de stagiu;

Soții supraviețuitoare: Primesc 50% din dreptul soțului decedat;

Sănătate: Medicamente și asistență medicală gratuită.

Toate aceste categorii de plăți rămân valabile și în anul 2026, cuantumurile fiind actualizate conform reglementărilor legale în vigoare la momentul plății.