Producția de servicii a înregistrat o scădere în luna noiembrie atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. La nivelul UE, indicatorul a coborât cu 0,5%, iar în zona euro cu 0,6%, după un ușor avans de 0,1% consemnat în luna precedentă. În acest context general negativ, Bulgaria și România s-au remarcat prin cele mai consistente creșteri lunare ale producției de servicii.

Comparativ cu luna octombrie, Bulgaria a raportat un avans de 2,9%, urmată de România, cu o creștere de 2,3%, și Slovacia, cu 2,1%. La polul opus s-au situat Grecia, unde producția de servicii a scăzut cu 6%, Danemarca, cu un declin de 5,1%, și Ungaria, cu minus 2%. La nivelul Uniunii Europene, cele mai mari scăderi s-au înregistrat în sectoarele transport și depozitare, servicii administrative și activități profesionale, în timp ce domenii precum informarea și comunicarea sau serviciile imobiliare au consemnat evoluții pozitive.

În termeni anuali, situația este ușor mai favorabilă. În noiembrie, producția de servicii a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană și cu 0,3% în zona euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cele mai mari creșteri anuale au fost raportate în Bulgaria, Polonia, Letonia și România, în timp ce Danemarca, Ungaria și Estonia au înregistrat cele mai accentuate scăderi. Datele Eurostat indică astfel un peisaj economic mixt, cu diferențe semnificative între statele membre și între principalele ramuri ale sectorului serviciilor.

Sursa: Realitatea Financiara