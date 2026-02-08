Mii de pensionari nu și-au primit toți banii sau așteaptă de luni bune deciziile de recalculare. Doina Pârcălabu, fost președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, spune că problema nu este doar lipsa banilor, ci modul în care a fost pusă în practică noua lege, conform Realitatea PLUS.

Sistemul de pensii a trecut prin două schimbări importante. Mai întâi a fost recalcularea generală, după ce s-a modificat formula de calcul. Apoi a urmat recalcularea mică, prin care au fost adăugate la pensie venituri care înainte nu erau luate în calcul. Pe hârtie, mulți pensionari ar fi trebuit să primească bani în plus. În realitate, lucrurile s-au blocat. Casele de pensii din județe sunt sufocate de dosare. Sunt prea puțini angajați, iar sistemul informatic nu a fost pregătit pentru un număr atât de mare de modificări.

De ce întârzie recalcularea pensiilor

Când legea se schimbă din temelii, dar instituțiile nu sunt pregătite, apar întârzieri și greșeli. Unii pensionari așteaptă luni întregi diferențele de bani. Alții primesc decizii greșite și sunt nevoiți să depună contestații, ceea ce înseamnă și mai mult timp pierdut.

Greșelile autorităților, plătite de vârstnici

Doina Pârcălabu spune că nu este suficient să schimbi legea. Ai nevoie de oameni pregătiți și de un sistem informatic solid, care să poată aplica regulile rapid și corect. Altfel, reforma ajunge să îi afecteze chiar pe cei care au cea mai mare nevoie de stabilitate. Pentru pensionari, nu este vorba despre formule sau calcule complicate. Este vorba despre bani pentru medicamente, facturi și mâncare. Iar fiecare zi de întârziere înseamnă încă o grijă în plus pentru oameni care au muncit o viață întreagă să aibă măcar bătrânețea liniștită.