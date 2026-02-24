Mediul de afaceri îi cere lui Bolojan să introducă un „Green Card” pentru muncitorii străini și să ia măsuri pentru reîntoarcerea românilor din diaspora
Numărul angajaților străini a crescut spectaculos în România
Femeile de afaceri din România solicită introducerea unui „Green Card România” pentru muncitorii străini și, în paralel, măsuri dedicate reîntoarcerii românilor din diaspora, cu accent pe forța de muncă înalt calificată.
Propunerea a fost prezentată în cadrul unei dezbateri de specialitate și vizează conturarea unei strategii coerente pentru următorii ani.
România ar trebui să adopte, în următorii doi ani, o strategie clară de atragere și retenție a specialiștilor, inclusiv prin introducerea unui mecanism de tip „Green Card România” și prin stimulente fiscale destinate diasporei, în contextul în care deficitul de personal este acoperit în prezent în mare parte prin muncitori extracomunitari, a declarat președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC).
România, fără strategie pe forța de muncă?
„În momentul de faţă problema nu mai reprezintă migraţia, ci, din punctul meu de vedere, cred că avem o problemă legată de strategia pe care România ar trebui să o adopte în următorii doi ani de zile”, a afirmat Cristina Chiriac.
Firmele românești, în bucluc. ANAF a primit puteri prin care poate „îngheța” o firmă pentru o singură greșeală contabilă
Citește și:
- 16:33 - Răsturnare de situație la Guvern: reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap, adoptată pe ultima sută de metri, după ce fusese scoasă de pe ordinea de zi
- 10:49 - INS: Numărul salariaților din Capitală, în ușoară scădere în noiembrie 2025
- 09:20 - De ce întârzie recalcularea pensiilor: explicațiile fostei șefe a CNPP
- 08:56 - 716 lucrători fără forme legale descoperiți în ride-sharing, la un control în Constanța
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News