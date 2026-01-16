Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare ale opt state membre și a înaintat Consiliului o propunere de acordare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, potrivit unui comunicat al executivului comunitar.

„Am aprobat acum un lot inițial de planuri SAFE pentru aceste state. Ceilalți vor urma la scurt timp. Este urgent ca planurile să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăților”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Decizia vine în urma evaluării riguroase a planurilor naționale de investiții în apărare depuse în cadrul inițiativei „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE). Aprobarea deschide calea pentru acordarea primului val de împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, destinate consolidării rapide a capacităților militare și achiziției de echipamente moderne de apărare. Inițiativa contribuie totodată la integrarea Ucrainei în ecosistemul de securitate al UE.

Alocările financiare au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței. De exemplu, Ciprul va beneficia de 1,18 miliarde de euro, iar României îi sunt alocate provizoriu 16,68 miliarde de euro. În total, cele opt state ar putea accesa aproximativ 38 de miliarde de euro după semnarea acordurilor de împrumut.

Consiliul are la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare, iar primele plăți sunt așteptate în martie 2026. Prin SAFE, statele membre vor putea intensifica investițiile în apărare prin achiziții publice comune din industria europeană, consolidând interoperabilitatea, reducând costurile și întărind baza industrială de apărare a Uniunii Europene.

Sursa: Realitatea Financiara