Luna august a adus și primele facturi majorate la energie, iar mulți români au avut un adevărat șoc când au văzut cât trebuie să plătească. Eliminarea plafonării prețurilor și creșterea TVA de la 19% la 21% au dus la o creștere semnificativă a tarifelor, unele facturi ajungând chiar și de trei ori mai mari decât în luna precedentă.

După 1 august, piața de energie a devenit complet liberă, iar consumatorii casnici nu mai beneficiază de plafonarea prețurilor. Astfel, un consum de 200 kWh care înainte costa în jur de 160 de lei, acum poate ajunge până aproape de 300 de lei, în funcție de tariful negociat cu furnizorul.

Totuși, „negocierea” tarifelor este mai degrabă o alegere dintre ofertele disponibile pe piață, deoarece consumatorii casnici au puține opțiuni reale de negociere. Cele mai bune tarife în acest moment sunt în jur de 1,10 lei pe kWh, dar acestea sunt adesea limitate în timp și pot fi modificate de furnizori în funcție de evoluția pieței. Cei mai mari furnizori cer între 1,3 și 2 lei pe kWh.

În plus, au apărut și tarife dinamice, care pot oferi prețuri mai mici în anumite intervale orare, cum ar fi 31 de bani pe kWh în perioada 11-15, atunci când sistemul național produce energie în exces.

În condițiile în care facturile explodează, consumatorii pot alege să reducă consumul de energie sau să schimbe furnizorul, un proces gratuit și simplu, realizabil direct pe site-ul furnizorului. Astfel, pot găsi oferte mai avantajoase și pot gestiona mai bine cheltuielile cu energia electrică.

