Președintele american Donald Trump a anunțat luni încheierea unui acord comercial cu India, în urma unei convorbiri telefonice cu premierul Narendra Modi. Trump a declarat că noua înțelegere reduce taxele vamale aplicate importurilor din India de la 25% la 18%, într-un efort de a stimula comerțul bilateral și de a consolida relațiile economice între cele două mari democrații ale lumii.

În mesajul postat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a spus că discuțiile au vizat nu doar comerțul, ci și „încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina”. De asemenea, el a afirmat că premierul Modi ar fi acceptat să oprească achiziția de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și, potențial, din Venezuela — o declarație care nu a fost însă confirmată în mod direct de guvernul indian.

Trump a menționat, de asemenea, că India s-ar angaja să reducă la zero barierele tarifare și netarifare pentru importurile din SUA și să cumpere produse americane — de la energie și produse agricole la tehnologie — în valoare de peste 500 de miliarde de dolari.

Premierul Narendra Modi a salutat acordul într-un mesaj pe rețeaua X, mulțumindu-i lui Trump și subliniind că reducerea taxelor vamale va ajuta produsele fabricate în India să fie mai competitive pe piața americană. El a descris colaborarea dintre cele două țări ca fiind benefică pentru popoarelor lor și oportună pentru o cooperare reciproc avantajoasă, dar nu a confirmat oficial angajamentul de a opri importurile de petrol rusesc.

Acordul vine într-un context în care India a fost unul dintre cei mai mari importatori de petrol rusesc, ceea ce a generat anterior tensiuni comerciale cu Washingtonul. În ultimele luni, SUA impuseseră tarife punitive suplimentare pe fondul acestor diferențe de politică energetică, dar noile măsuri reduc aceste tarife în schimbul unor concesii din partea Indiei.

Sursa: Realitatea Financiara