Săptămâna trecută, un control amplu desfășurat în județul Constanța a scos la iveală o situație alarmantă în domeniul ride-sharing: 716 persoane lucrau fără forme legale, într-o singură acțiune de verificare. Informația a fost făcută publică de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, care a subliniat necesitatea unor intervenții rapide și ferme pentru reglementarea acestui sector. „Este un număr enorm, care dovedește că trebuie să intervenim rapid și ferm”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook, anunțând continuarea controalelor și în alte domenii.

Potrivit Inspecției Muncii, în perioada 26–30 ianuarie, la nivel național au fost identificate 1.026 de persoane care prestau muncă nedeclarată, majoritatea în Constanța, în urma unui control mixt realizat împreună cu ANAF. În total, inspectorii au efectuat peste 3.000 de controale, vizând atât relațiile de muncă, cât și securitatea și sănătatea în muncă. Aceste verificări au dus la aplicarea a 1.855 de sancțiuni și amenzi în valoare de aproape 6 milioane de lei.

Pe lângă munca nedeclarată, autoritățile au descoperit încălcări grave ale legislației privind timpul de muncă, măsurile de securitate și utilizarea echipamentelor neautorizate. În mai multe cazuri, activitatea a fost sistată din cauza pericolelor iminente pentru lucrători. Reprezentanții Inspecției Muncii atrag atenția că respectarea drepturilor angajaților și a normelor de siguranță rămâne o prioritate, iar controalele vor continua pentru a combate practicile ilegale de pe piața muncii.