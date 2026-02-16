Rata inflației în România rămâne uriașă. E de 4 ori mai mare față de media UE

Rata inflației e de aproape patru ori mai mare în România față de media Uniunii Europene! A rămas aproape de 10%, iar energia electrică și alimentele de bază au continuat să se scumpească.

Țara noastră a intrat în recesiune tehnică, iar specialiștii susțin că efectele se vor vedea la raft. Un semnal a venit și de la experții internaționali: cea mai mare slăbiciune a României este inflația.

Rata inflației a ajuns la 9,6%

„Toate prețurile au crescut...aproape s-au dublat. Vin cu lista la cumpărături. Nu ne mai permitem.”, zic oamenii.

De la o lună la alta prețurile cresc, veniturile stagnează și banii ne scapă printre degete. Coșul de cumpărături deja este mai gol cu 10%, iar statistica confirmă din nou.

Avem cea mai mare inflație din Europa, iar energia electrică este cea mai scumpă - cu aproape 60%. Plătim mai mult și pentru pâine, lapte, fructe și carne.

Rata inflației la început de an este aproape dublă față de cea înregistrată în prima lună a anului 2025, iar indicatorul a început să crească în țara noastră imediat după ce au intrat in vigoare măsurile fiscale din primul pachet.

Există inclusiv un raport al Băncii Naționale care arată că majorarea taxei pe valoare adăugată s-a transferat in costurile finale în proporție de 85%.

„Prețurile sunt cu aproape 10% mai mari anul acesta față de anul trecut. Prețurile vor crește în continuare.”, a declarat Radu Nechita, profesor de economie.

„Mâncarea ne costă cam1500-2000 de lei, cam așa. Și pensia e 3.000 de lei.”, a zis o pensionară.

Plafonarea adaosului expiră în primăvară, iar autoritățile pregătesc un nou mecanism.

Inflația s-a dublat

ianuarie 2025 - inflație 5%

ianuarie 2026 - 9,6%

TVA 21%

11% (alimente, medicamente)

Ce s-a scumpit cel mai mult

brânză - 5,57%

carne, preparate și conserve din carne - 6,95%

fructe proaspete - 8,38%

lapte - 9,22%

pâine - 9,91%

ulei - 10,52%

ouă - 13,83%

detergenți - 9,10%

energie electrică - 59,33%

energie termică - 15,61%

gaze naturale - 4,23%