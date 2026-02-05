Donald Trump le-a transmis românilor ce planuri are cu mineralele rare din România

Președintele Donadl Trump a transmit un mesaj ferm privind colaborarea, "inclusiv cu România", în domeniul mineralelor esențiale. Anunț de la Washington vine la scurt timp după publicarea unui raportul al Curții de Conturi europene cu privire la resursele de minereuri rare.

Potrivit comunicatului, Washingtonul consideră că accesul la minerale precum litiu, cobalt, nichel sau pământuri rare este vital pentru securitatea economică și militară a SUA. Interesul american pentru aceste resurse a crescut în ultimii ani, pe fondul competiției globale și al dependenței de importuri din state considerate nesigure.

Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie. pic.twitter.com/GMkdiHMu8U — U.S. Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) February 5, 2026

Anunțul președintelui Trump vine la scurt timp după ce un raport al Curții Europene de Conturi arată că Uniunea Europeană depinde de importuri uriașe de minerale rare.

O delegație oficială a României, condusă de Oana Țoiu, se află în aceste zile în Statele Unite pentru discuții privind resursele critice și cooperarea strategică.