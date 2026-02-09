Coșul de cumpărături al României în 2025. Vindem tehnologie, dar rămânem dependenți de UE

Românii continuă să consume mai mult decât produce țara, alimentând rafturile cu produse de import în timp ce fabricile locale se luptă să țină pasul. Deși anul 2025 a adus o ușoară revigorare a exporturilor, cifra uriașă de 129 de miliarde de euro cheltuiți pe bunuri străine arată o dependență profundă de piețele externe.

În spatele cifrelor de Institutul Național de Statistică se ascunde o Românie care muncește mult pentru export, dar care, la finalul zilei, rămâne un consumator avid de produse venite de peste granițe.

Deficitul comercial: O „gaură” de 32 de miliarde în buzunarul colectiv

Deși am reușit să vindem în afara țării bunuri în valoare de peste 96,6 miliarde de euro (o creștere promițătoare de 4,2%), am cumpărat din import de aproape 129,3 miliarde. Rezultatul? O notă de plată neacoperită de peste 32,7 miliarde de euro.

Vestea bună pentru noi este că acest deficit a scăzut ușor, cu aproximativ 2% față de anul anterior. Este un semn timid că producția internă începe să recupereze teren, dar dependența de importuri rămâne „boala cronică” a economiei.

Decembrie, luna cadourilor sub semnul cumpătării?

Luna decembrie 2025 a adus o surpriză interesantă în comportamentul social și economic. În mod tradițional o lună a consumului excesiv, decembrie a înregistrat o scădere ușoară a importurilor (-0,4%), în timp ce fabricile românești au turat motoarele, crescând exporturile cu aproape 10%. Această dinamică sugerează o schimbare de mentalitate: fie o orientare mai mare către produsele locale pe timpul sărbătorilor, fie o eficiență sporită a industriei naționale pe final de an. Probabil că prima varianta a fost cauza.

Ce producem și ce consumăm: Mașina, motorul economiei noastre

Dacă ne uităm în garajele și fabricile noastre, vedem exact unde se dă bătălia economică. Aproape jumătate din tot ce exportă România (46,6%) este reprezentat de mașini și echipamente de transport. Practic, suntem o țară de constructori de mașini și de componente auto. Totuși, aceleași produse ocupă un loc fruntaș și la import (36,8%), ceea ce arată că preferințele românilor pentru tehnologie și vehicule străine rămân la cote ridicate.

O dependență care nu face bine: 7 din 10 produse vin din UE

Relația noastră cu Uniunea Europeană nu este doar politică, ci este fundamentul traiului nostru zilnic. Peste 71% din tot ce trimitem la export și peste 72% din tot ce cumpărăm rămâne în „familia” europeană. Această interdependență socială și economică arată că standardele noastre de viață, de la alimente la haine și tehnologie, sunt profund integrate în piața unică.

Schimburile cu țările din afara blocului comunitar (precum China, SUA sau Turcia) reprezintă doar un sfert din totalul tranzacțiilor, confirmând faptul că bunăstarea românilor depinde în mod direct de „sănătatea” economică a vecinilor noștri europeni.