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România riscă să rămână fără motorină auto la iarnă. Avertismentul unui economist: „Să nu copiem situația din Italia”

Cotațiile carburanților (arhiva)

Cotațiile carburanților (arhiva)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat22 oct. 2026, 10:24
Actualizat22 oct. 2026, 10:29
SursăRealitatea.Net

România riscă să se confrunte, în această iarnă, cu o criză a motorinei la stațiile de carburanți, asemănătoare celei care lovește Italia în aceste zile. Economistul Adrian Negrescu susține că, în această țară, penuria de carburanți nu a fost cauzată de lipsa efectivă a produselor petroliere, ci de o serie de măsuri guvernamentale cu caracter protecționist, similare celor existente și în România.

Criza de carburanți s-ar putea produce în România pentru că, într-o piață globală în care cererea depășește mult oferta, furnizorii aleg să vândă fără pierderi și fără surprize, iar măsurile protecționiste, de tipul plafonării prețurilor, sunt considerate o vulnerabilitate.

Soluțiile protecționiste „sună bine în talk-show-uri, dar pot goli pompele în câteva zile"

Avertismentul vine din Italia, a treia economie a zonei euro. În aceste zile, acolo stațiile afișează mesajul „epuizat”, iar în sud șoferii stau la cozi care se termină odată cu motorina. (...) Dacă se poate întâmpla într-o țară din G7, se poate întâmpla și la noi. (...) Lecția este simplă: piața nu poate fi forțată prin decizii politice luate peste noapte. Prețul plafonat nu a făcut motorina mai ieftină, ci a făcut-o să dispară.

— a declarat Adrian Negrescu, analist economic..

Negrescu avetizază că tentația soluțiilor facile, de genul plafonării prețurilor sau al „controlului” marjelor de profit, se poate dovedi perdantă, chiar dacă „sună bine în talk-show-uri, poate goli pompele în câteva zileȚ.

În România, o astfel de penurie de motorină, fie și de câteva zile, ar avea ca efect previzibil scumpiri în lanț la alimente și la produsele de bază, exact într-un moment în care inflația a început din nou să crească.

Ce ar trebui să facă România pentru a nu ajunge în situația Italiei

Pe de altă parte, subliniază Adrian Negrescu, România pornește cu un avantaj, pentru că încă are rafinării, însă, la fel ca restul Europei, consumă mai multă motorină decât produce și depinde de importuri, în special din Statele Unite și Kazahstan. Din acest motiv, factorii de decizie din România ar trebuie să își impună o serie de priorități.

Prima prioritate este securizarea aprovizionării, atât cu țiței pentru rafinăriile românești, cât și cu motorină din import. Asta presupune contracte pe termen lung cu furnizori diversificați, stocuri de siguranță reale și o coordonare permanentă cu operatorii din piață.

A doua este intervenția inteligentă a statului. În loc de plafonare, statul trebuie să ofere sprijin țintit pentru cei mai expuși, cum sunt transportatorii și fermierii, și să reducă taxele și accizele de-a lungul lanțului.

A treia este diplomația economică. România ar trebui să se alăture statelor care cer Uniunii Europene o relaxare temporară a normelor care cresc costul rafinării.

— a argumentat Adrian Negrescu, analist economic..

Care a fost rolul guvernului în criza carburanților

Italia s-a confruntat cu perturbări ale aprovizionării cu carburanți și cu presiuni tot mai mari asupra sectorului de transport, pe fondul creșterii prețurilor și al modificărilor fiscale privind accizele. Analiștii avertizează că intervențiile administrative asupra pieței, dacă nu sunt dublate de măsuri care să asigure aprovizionarea, pot amplifica vulnerabilitățile lanțului de distribuție, potrivit Reuters.

Autoritățile italiene au intervenit în ultimele luni pe piața carburanților prin reduceri temporare de accize și măsuri de limitare a prețurilor, în încercarea de a proteja consumatorii de scumpirile generate de criza energetică. Totuși, aceste intervenții au fost criticate de Comisia Europeană și FMI, care au avertizat că astfel de măsuri pot distorsiona piața și pot genera costuri bugetare semnificative.

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