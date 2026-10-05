Ironia unui proces pentru despăgubiri: familia unei tinere decedate în accident a ajuns datoare asiguratorului

Răsturnare de situație într-un caz de despăgubiri după un accident mortal petrecut în 2023. Părinții și cei patru frați ai unei tinere de 25 de ani, mamă a doi copii, au primit inițial 880.000 de lei de la firma de asigurări, prin înțelegere amiabilă. Nemulțumiți de sumă, aceștia au cerut în instanță despăgubiri mai mari, însă Curtea de Apel Bacău a decis în sens contrar: familia trebuie să restituie asiguratorului peste 400.000 de lei, în caz contrar riscând executarea silită.
O tragedie cumplită a lovit o familie din comuna Zorleni, județul Vaslui, în noiembrie 2023. În dimineața zilei de 17 noiembrie, în jurul orei 04:00, o mașină în care se aflau patru membri ai aceleiași familii a fost implicată într-un accident grav pe DN150, în zona localității Costișa, județul Neamț, scrie Vremea Nouă.
La volan se afla soțul Biancăi, iar alături de el se aflau soția sa și cei doi copii ai cuplului, în vârstă de 2 și 6 ani. Potrivit concluziilor anchetei, bărbatul ar fi ațipit pentru câteva momente în timp ce conducea. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un podeț.
Impactul a avut urmări devastatoare. Bianca, în vârstă de 25 de ani, și-a pierdut viața. Cei doi copii și tatăl lor au fost răniți, însă au supraviețuit accidentului.
Familia a cerut despăgubiri de la compania de asigurări
După înmormântarea tinerei, familia a început demersurile pentru obținerea despăgubirilor aferente tragediei. Discuțiile cu compania de asigurări Groupama Asigurări SA s-au încheiat inițial printr-o înțelegere amiabilă.
În acest proces au fost implicați, pe de o parte, soțul Biancăi, în calitate de reprezentant al celor doi copii minori, iar pe de altă parte părinții și cei patru frați ai tinerei.
În urma acordului, fiecare dintre cei doi copii a primit câte 60.000 de euro. Părinții și cei patru frați ai Biancăi au primit împreună 880.000 de lei.
Potrivit relatării din dosar, înțelegerea amiabilă prevedea și că, după încasarea despăgubirilor, beneficiarii nu urmau să mai solicite în instanță alte sume de la compania de asigurări.
De ce a ajuns familia din nou în instanță
La aproximativ doi ani după accident, părinții și frații tinerei au decis totuși să conteste în instanță cuantumul despăgubirilor. Aceștia au urmărit obținerea unor sume mai mari decât cele stabilite prin acordul încheiat anterior cu asiguratorul.
Procesul a avut însă un deznodământ diferit de așteptările familiei. În loc ca despăgubirile să fie majorate, instanța de apel a stabilit diminuarea sumelor acordate inițial.
Cazul a ajuns la Curtea de Apel Bacău, unde hotărârea a schimbat substanțial cuantumul despăgubirilor care le reveneau părinților și fraților Biancăi.
Părinții și frații trebuie să restituie o parte din bani
Potrivit soluției prezentate în cazul familiei, despăgubirile stabilite inițial prin înțelegerea cu asiguratorul au fost reduse.
Pentru fiecare dintre părinți, suma de 39.000 de euro a fost diminuată la 15.000 de euro. În cazul fraților, fiecare dintre cei patru ar fi trebuit să primească inițial echivalentul a aproximativ 9.000 de euro, însă instanța a stabilit câte 4.000 de euro pentru fiecare.
Diferența dintre banii încasați inițial și sumele stabilite ulterior trebuie recuperată de compania de asigurări. În total, familia ar avea de restituit peste 400.000 de lei.
În situația în care suma nu va fi achitată, membrii familiei se pot confrunta cu proceduri de executare silită.
Instanța a analizat cuantumul despăgubirilor
În motivarea soluției, potrivit informațiilor prezentate despre dosar, instanța a avut în vedere faptul că despăgubirile pentru pierderea unei persoane trebuie să reflecte prejudiciul suferit și să nu conducă la o îmbogățire fără justă cauză.
Astfel, deși familia primise deja sumele stabilite prin acordul amiabil, demersul ulterior pentru obținerea unor despăgubiri suplimentare nu a avut rezultatul urmărit.
Consecința este una dificilă pentru părinții și frații tinerei: pe lângă trauma provocată de pierderea Biancăi, aceștia trebuie acum să găsească o soluție pentru restituirea unei sume importante către asigurator.
Soțul Biancăi nu a cerut majorarea despăgubirilor pentru copii
În cazul celor doi copii ai Biancăi, situația a fost diferită. Soțul tinerei, care îi reprezenta pe minori, a acceptat despăgubirile acordate de compania de asigurări și nu a solicitat în instanță majorarea acestora.
Fiecare dintre copii primise câte 60.000 de euro, adică un total de 120.000 de euro.
Spre deosebire de părinții și frații Biancăi, soțul a ales să nu continue demersurile pentru obținerea unor despăgubiri mai mari pentru cei doi minori.
Familia trebuie acum să returneze o sumă de peste 400.000 de lei
Cazul are în prezent o consecință financiară importantă pentru părinții și frații Biancăi. Aceștia au încasat inițial despăgubirile stabilite prin acordul cu asiguratorul, însă decizia definitivă a instanței a redus cuantumul sumelor care li se cuveneau.
Prin urmare, diferența trebuie restituită.
În comunitate, apropiații familiei spun că părinții și frații tinerei sunt oameni care muncesc și își gospodăresc cu greu bunurile. Aceștia susțin că familia ar fi considerat că despăgubirile pot fi mai mari și că decizia de a merge în instanță ar fi fost luată în urma sfaturilor primite.
Cert este că procesul pentru majorarea despăgubirilor s-a încheiat cu o obligație financiară suplimentară pentru familie, care trebuie să returneze asiguratorului peste 400.000 de lei.