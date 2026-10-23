Accident ușor: termenele legale, constatarea amiabilă și pașii pentru despăgubirea prin asigurare

Publicat 23 oct. 2026, 21:11 Sursă Realitatea.Net

Șoferii implicați într-un accident rutier fără victime trebuie să respecte anumite obligații legale pentru declararea evenimentului și soluționarea daunelor. Află când este necesară prezentarea la poliție în termen de 24 de ore, în ce condiții poate fi completată constatarea amiabilă și care sunt pașii pentru notificarea companiei de asigurări și obținerea despăgubirilor.

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