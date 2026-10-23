Accident ușor: termenele legale, constatarea amiabilă și pașii pentru despăgubirea prin asigurare
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Șoferii implicați într-un accident rutier fără victime trebuie să respecte anumite obligații legale pentru declararea evenimentului și soluționarea daunelor. Află când este necesară prezentarea la poliție în termen de 24 de ore, în ce condiții poate fi completată constatarea amiabilă și care sunt pașii pentru notificarea companiei de asigurări și obținerea despăgubirilor.
Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale poate genera întrebări despre procedura legală, termenul de declarare și documentele necesare pentru repararea mașinii. În funcție de circumstanțe, șoferii pot completa o constatare amiabilă sau trebuie să se prezinte la poliție în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului.
După stabilirea modalității de constatare, urmează notificarea companiei de asigurări și deschiderea dosarului de daună. Procedura diferă în funcție de asigurarea utilizată: RCA-ul șoferului răspunzător, propriul RCA în cazul decontării directe sau o poliță CASCO, dacă evenimentul este acoperit.
Ce înseamnă un accident ușor?
În limbajul curent, un accident ușor este un eveniment rutier care se soldează exclusiv cu pagube materiale, fără persoane rănite. Pot fi avariate unul sau mai multe vehicule ori alte bunuri, însă existența unor pagube în afara vehiculelor poate exclude folosirea constatării amiabile.
Dacă există persoane rănite sau cineva acuză simptome care pot indica o vătămare, situația trebuie tratată ca un posibil accident cu victime. În acest caz, apelează serviciul de urgență 112, acordă ajutor în limitele posibilităților și nu părăsi locul accidentului fără respectarea obligațiilor legale.
Ce trebuie să faci imediat după un accident ușor?
Dacă accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale, urmează acești pași:
Verifică dacă există persoane rănite. Dacă ai suspiciuni privind o vătămare, sună la 112.
Asigură zona accidentului. Semnalizează vehiculele și evită expunerea la traficul în mișcare.
Fotografiază avariile și poziția vehiculelor, dacă acest lucru se poate face în siguranță.
Schimbă datele de identificare cu celălalt șofer. Notează numele, datele de contact, numărul de înmatriculare și informațiile despre polița RCA.
Stabilește modalitatea legală de constatare. Dacă sunt îndeplinite condițiile, puteți completa formularul de constatare amiabilă. În caz contrar, prezintă-te la poliția competentă în termenul legal.
Notifică asigurătorul relevant și solicită deschiderea dosarului de daună.
Urmează procedura de constatare a avariilor și solicită documentele necesare pentru reparație.
Potrivit art. 79 din OUG nr. 195/2002, în cazul accidentelor soldate numai cu pagube materiale, vehiculele trebuie scoase imediat în afara părții carosabile sau deplasate cât mai aproape de bordură ori acostament, dacă starea lor permite acest lucru. Există excepții de la obligația prezentării la poliție, inclusiv pentru accidentele soluționate prin constatare amiabilă, în condițiile legii. <Cite refs={["turn803122search6","turn803122search1"]}/>
Constatarea amiabilă: când poate fi folosită?
Constatarea amiabilă permite soluționarea administrativă a unui accident fără prezentarea la poliție, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și șoferii aleg această procedură.
În principal, formularul poate fi folosit dacă:
Accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale.
Au fost implicate două vehicule.
Nu au fost avariate alte bunuri, precum garduri, stâlpi, clădiri sau elemente de infrastructură.
Ambii conducători auto sunt de acord să completeze și să semneze constatarea amiabilă.
Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, trebuie verificată obligația de declarare la poliție. În special, dacă există suspiciuni privind o infracțiune sau unul dintre șoferi refuză să coopereze, nu presupune că formularul amiabil este suficient.
Cum completezi formularul de constatare amiabilă?
Formularul poate fi completat pe hârtie sau printr-o aplicație electronică autorizată pentru acest scop.
Înainte de semnare, verifică atent:
Datele șoferilor și ale proprietarilor vehiculelor.
Numerele de înmatriculare și informațiile din documentele mașinilor.
Datele polițelor RCA.
Împrejurările accidentului și căsuțele bifate.
Schița comună a evenimentului și punctele de impact.
Avariile vizibile și observațiile relevante.
Fiecare șofer trebuie să păstreze un exemplar sau o copie electronică a formularului completat.
Important: constatarea amiabilă nu reprezintă, prin ea însăși, o decizie definitivă privind vinovăția și nici o garanție automată a despăgubirii. Asigurătorul analizează informațiile și documentele pentru a stabili răspunderea și condițiile în care se acordă despăgubirea.
În cât timp trebuie declarat un accident ușor la poliție?
Termenul legal este de cel mult 24 de ore de la producerea accidentului, atunci când evenimentul trebuie declarat la poliție și nu se aplică o excepție legală.
Conform art. 79 din OUG nr. 195/2002, conducătorii implicați trebuie să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul pentru întocmirea documentelor de constatare.
Nu este necesară prezentarea la poliție în baza acestei obligații dacă șoferii încheie o constatare amiabilă în condițiile legii. O altă excepție este situația în care a fost avariat exclusiv propriul vehicul, iar conducătorul deține o asigurare facultativă de avarii auto, în condițiile prevăzute de lege. <Cite refs={["turn803122search6","turn803122search36"]}/>
Unde trebuie declarat accidentul?
Dacă este necesară intervenția poliției, trebuie să te adresezi unității competente pentru zona în care s-a produs accidentul. Pentru a evita deplasarea la o unitate necorespunzătoare, verifică în prealabil pe site-ul Poliției Române sau al inspectoratului județean care este structura responsabilă pentru accidente cu pagube materiale.
Ce se întâmplă dacă nu declari accidentul în termenul de 24 de ore?
Nerespectarea obligației de prezentare la poliție, atunci când aceasta se aplică, constituie contravenție. Potrivit Codului rutier, sancțiunea este amenda din clasa a II-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile. <Cite refs={["turn803122search6","turn803122search10"]}/>
Acest termen nu trebuie confundat cu termenul de notificare a asigurătorului RCA, care este reglementat separat.
Cum notifici dauna și deschizi dosarul de daună auto?
După constatarea accidentului, următorul pas este notificarea companiei de asigurări și deschiderea dosarului de daună. Asigurătorul relevant depinde de situația concretă.
Dacă ești persoana păgubită, poți solicita despăgubirea de la asigurătorul RCA al persoanei răspunzătoare de accident. Dacă ai cumpărat clauza de decontare directă și sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale, te poți adresa propriului asigurător RCA.
Dacă vrei să folosești polița CASCO, notifică asigurătorul care a emis polița și verifică dacă avariile produse sunt acoperite. Despăgubirea depinde de riscurile asigurate, de eventualele excluderi și de condițiile contractului.
În general, procesul de deschidere a dosarului presupune:
Transmiterea notificării către asigurător.
Furnizarea formularului de constatare amiabilă sau a documentelor emise de poliție.
Depunerea actelor și a fotografiilor solicitate.
Programarea constatării avariilor.
Analizarea răspunderii și a dreptului la despăgubire.
Primirea documentelor necesare pentru reparație și soluționarea dosarului conform procedurii aplicabile.
Multe companii de asigurări permit notificarea online, prin telefon sau prin intermediul unor centre de constatare. Verifică instrucțiunile asigurătorului înainte de programare.
Ce documente sunt necesare pentru dosarul de daună RCA?
Lista exactă poate varia în funcție de accident și de procedura companiei de asigurări. De regulă, pot fi solicitate:
Actul de identitate al persoanei care solicită despăgubirea.
Permisul de conducere al șoferului implicat, după caz.
Certificatul de înmatriculare al vehiculului avariat.
Cartea de identitate a vehiculului, dacă este solicitată.
Datele poliței RCA a vehiculului răspunzător de accident.
Formularul de constatare amiabilă sau documentele eliberate de poliție.
Fotografii ale avariilor și alte dovezi relevante.
Datele bancare și documentele suplimentare solicitate pentru plata despăgubirii.
Împuternicirea necesară, dacă dosarul este gestionat de un reprezentant al proprietarului sau al unei persoane juridice.
Este recomandat să ai documentele disponibile în format fizic sau electronic și să verifici lista actualizată direct la compania de asigurări.
Ce documente sunt necesare pentru dosarul de daună CASCO?
În cazul unei polițe CASCO, documentele solicitate depind de condițiile contractuale și de circumstanțele accidentului. În mod obișnuit, asigurătorul poate solicita:
Actul de identitate al asiguratului.
Permisul de conducere al persoanei aflate la volan.
Certificatul de înmatriculare și, după caz, cartea de identitate a vehiculului.
Datele poliței CASCO.
Formularul de constatare amiabilă sau documentele eliberate de poliție, dacă sunt aplicabile.
Fotografii ale avariilor.
Declarația privind împrejurările producerii evenimentului.
Împuternicirea reprezentantului, dacă este necesară.
Înainte de a începe reparațiile, verifică dacă asigurătorul solicită efectuarea constatării și obținerea acordului pentru reparație. Nerespectarea procedurii contractuale poate complica soluționarea dosarului.
În cât timp trebuie anunțat asigurătorul după un accident?
Termenul depinde de tipul asigurării și de obligația aplicabilă.
În cazul RCA, art. 15 din Legea nr. 132/2017 prevede că asiguratul trebuie să notifice propriul asigurător RCA în termen de cinci zile lucrătoare de la producerea accidentului și să furnizeze informațiile și documentele necesare. Această obligație este distinctă de termenul de 24 de ore pentru prezentarea la poliție, atunci când aceasta este obligatorie. <Cite refs={["turn803122search0","turn803122search2"]}/>
În cazul CASCO, termenul de notificare și procedura de avizare sunt prevăzute în contractul de asigurare. Nu există un singur termen contractual aplicabil tuturor polițelor CASCO, astfel că trebuie verificate condițiile poliței deținute.
Chiar și atunci când există un termen mai lung pentru notificare, este recomandat să anunți asigurătorul cât mai curând și să păstrezi documentele care dovedesc transmiterea notificării.
Cum obții despăgubirea după un accident ușor?
Despăgubirea se stabilește după analizarea documentelor, a circumstanțelor accidentului și a răspunderii pentru producerea acestuia.
În cazul unui dosar RCA, persoana prejudiciată trebuie să urmeze procedura de avizare și constatare indicată de asigurător. În funcție de situație, reparația poate fi efectuată într-o unitate reparatoare aleasă în condițiile legii, iar plata despăgubirii se soluționează potrivit cadrului legal aplicabil.
Pentru daunele CASCO, plata depinde și de limitele de acoperire, franșiză, excluderi și celelalte condiții prevăzute în contract.
Pentru a evita întârzierile, păstrează copii ale tuturor documentelor, fotografiilor, notificărilor și răspunsurilor primite de la asigurător.
Ce trebuie să reții după un accident ușor
Dacă accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, verifică mai întâi dacă sunt îndeplinite condițiile pentru constatarea amiabilă. Dacă nu poți folosi această procedură și nu se aplică o excepție legală, prezintă-te la poliția competentă în cel mult 24 de ore.
Ulterior, notifică asigurătorul potrivit tipului de poliță și situației în care te afli. Respectarea termenelor, completarea corectă a documentelor și efectuarea constatării înainte de reparație, atunci când este necesară, pot simplifica procesul de despăgubire.
Înainte de a începe procedura, verifică atât cerințele legale, cât și instrucțiunile actuale ale companiei de asigurări, deoarece documentele și pașii administrativi pot varia de la un caz la altul.
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