Prețul carburanților crește din nou. Benzină mai scumpă cu 10 bani, motorina cu 15 bani, deși cotațiile la petrol au scăzut

Sursă: realitatea.net

O nouă zi de scumpiri pentru șoferii români: prețul benzinei a urcat cu 10 bani pe litru, în timp ce motorina a înregistrat o creștere de 15 bani, atingând noi praguri de presiune asupra consumatorilor. Asta deși piața internațională a petrolului dă semne de retragere după recordurile recente.

Val de scumpiri la pompă: Benzină de peste 8,3 lei și motorină spre 8,8 lei

Șoferii din Capitală se confruntă astăzi cu noi tarife majorate la carburanți. La stația Petrom Intercontinental din zona străzii Tudor Arghezi, prețul pentru un litru de benzină a urcat la 8,32 lei, după o creștere de 10 bani. În cazul motorinei, scumpirea a fost și mai pronunțată, de 15 bani, ducând prețul la 8,76 lei pe litru.

Această evoluție vine ca o undă de șoc după ce cotația barilului de petrol a explodat anterior cu 25%, atingând pragul de 116 dolari. Totuși, piețele internaționale dau semne de temperare astăzi, pe fondul declarațiilor președintelui Donald Trump privind o încheiere apropiată a conflictului din Iran.

Cine încasează banii? Anatomia prețului la carburant

Pentru a înțelege de ce plătim aceste sume la stațiile de alimentare, este utilă o analiză a structurii costurilor pentru fiecare litru de combustibil. Statul rămâne principalul beneficiar al acestor scumpiri, încasând peste jumătate din prețul afișat la pompă:

Practic, în timp ce statul român cumulează 56% din preț prin taxe și impozite (Acciză + TVA), companiile petroliere operează cu o marjă de aproximativ 12%. Din acest procent, firmele trebuie să acopere toate cheltuielile logistice, de la rafinare până la transportul către benzinării, restul reprezentând profitul net al operatorului.