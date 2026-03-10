Dacia Striker, dezvăluită fără camuflaj: Cum arată modelul de 4,62 metri prezentat de șefa Dacia, Katrin Adt

Sursă: realitatea.net

În cadrul unei conferințe strategice a grupului Renault, Dacia a surprins publicul prin dezvăluirea modelului Striker, un crossover cu alură de break înălțat care devine oficial cea mai lungă mașină din istoria brandului de la Mioveni. Prezentat de Katrin Adt, CEO Dacia, fără camuflaj, noul model promite o lungime record de 4,62 metri, motorizări Hybrid 155 și un preț sub 25.000 de euro, marcând un pas decisiv către segmentul compact superior.

Dacia Striker, cel mai nou model al mărcii, a fost dezvăluită oficial în cadrul conferinței în care a fost prezentată viziunea de viitor a brandului Renault. O imagine cu mașina, fără niciun fel de camuflaj, a apărut pe ecran când șefa Dacia, Katrin Adt, vorbea despre ce urmează pentru brandul din Mioveni, în cadrul grupului Renault.

„O Dacia așa de frumoasă, nu-i așa?” a spus Katrin Adt când a dezvăluit modelul care era lângă ea, pe scenă. Noul crossover, cu alură de break înălțat, nu de SUV, are 4,62 metri lungime, adică mai mare decât Bigster, ceea ce o face cea mai lungă Dacia din istorie.

Potrivit lui Katrin Adt, designul este unul aerodinamic, mașina fiind mai joasă decât Bigster. În cadrul evenimentului Renault, au fost transmise informații oficiale și despre motorizări. Dacia Striker va avea un motor full-hybrid (Hybrid 155), dar va avea și modele 4x4 cu punte electrică. Nu lipsesc nici motorizările cu GPL, adică noua gamă de propulsoare și sisteme de tracțiune care abia au fost lansate pe Bigster și Duster.

Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro, a spus șefa Dacia, dar fără să precizeze despre ce piață este vorba. În Franța, de exemplu, Bigster are un preț de pornire de 24.990 de euro, în timp ce în România, cel mai ieftin Bigster este 23.350 de euro.