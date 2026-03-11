Avertismentul celui mai mare exportator de petrol din Golf: „Se folosesc stocurile, producția e oprită. Suntem aproape de catastrofă”

Sursă: realitatea.net

Blocajul din Strâmtoarea Hormuz forțează gigantul Aramco să lanseze un avertisment sumbru: continuarea conflictului din Orientul Mijlociu riscă să genereze consecințe catastrofale pentru stabilitatea energetică globală. În condițiile în care exporturile prin acest punct strategic sunt complet paralizate, piețele mondiale de petrol se află în pragul unei crize fără precedent, cu efecte directe asupra prețurilor și aprovizionării la nivel internațional.

Criza din Orientul Mijlociu a atins un punct critic, generând avertismente fără precedent din partea gigantului petrolier saudit Aramco. Amin Nasser, CEO-ul companiei, a descris situația actuală drept cea mai gravă perturbare din istoria industriei regionale de profil, subliniind că blocarea exporturilor prin Strâmtoarea Hormuz ar putea avea consecințe catastrofale pentru stabilitatea economică globală. Deși Aramco reușește momentan să își onoreze comenzile către clienți, acest lucru este posibil doar prin utilizarea stocurilor externe depozitate în afara Golfului Persic, o soluție care nu poate fi susținută pe termen lung dacă rutele de transport rămân paralizate.

Escaladarea tensiunilor și atacurile asupra navelor comerciale

Tensiunile s-au materializat recent printr-o serie de atacuri violente asupra flotei comerciale chiar în zona Strâmtorii Hormuz. Nava bulk carrier Mayuree Naree, sub pavilion thailandez, a fost cuprinsă de flăcări în largul coastelor Omanului după ce a fost lovită de un proiectil necunoscut, forțând evacuarea de urgență a echipajului. Un incident similar a vizat nava container japoneză One Majesty în apropierea Emiratelor Arabe Unite, în timp ce bulk carrier-ul Star Gwyneth a suferit avarii la nivelul carenei în apele din proximitatea Dubaiului. Aceste agresiuni maritime au survenit la scurt timp după ce forțele americane au neutralizat 16 nave miniere iraniene, Casa Albă avertizând Teheranul cu represalii de o amploare nemaiîntâlnită în cazul în care va continua încercările de a mina această cale navigabilă vitală, prin care tranzitează zilnic 20% din petrolul mondial.

Extinderea conflictului la nivel regional și internațional

Conflictul a depășit granițele maritime, afectând direct centre logistice majore precum Aeroportul Internațional Dubai, unde un atac cu drone iraniene a provocat victime și perturbări grave. În paralel, frontul de nord al Israelului este măcinat de schimburi de focuri intense cu gruparea Hezbollah din Liban, unde bilanțul victimelor a depășit deja pragul de 500 de persoane. În acest context umanitar fragil, Franța a început trimiterea de ajutoare medicale și kituri de urgență către Liban, în timp ce retorica militară a Iranului devine tot mai agresivă, autoritățile de la Teheran îndemnând la identificarea obiectivelor strategice occidentale pentru lovituri de precizie.

Implicațiile geopolitice și reacția europeană

Pe scena globală, dinamica alianțelor se complică pe măsură ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează asupra unei posibile implicări militare rusești în sprijinul Iranului, ipoteză respinsă oficial de Kremlin. În Europa, unda de șoc a conflictului s-a resimțit imediat prin dublarea prețului la gaze naturale, fenomen care pune o presiune imensă pe consumatori și pe sectorul energetic. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că la nivelul Uniunii se analizează mecanisme de intervenție urgente, precum plafonarea prețurilor sau acordarea de subvenții, pentru a limita contagiunea scumpirilor și pentru a proteja economia europeană de efectele unei crize energetice prelungite.