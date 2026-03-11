Petrolul se ieftinește, la noi carburanții se scumpesc. 20 de bani în plus pe litru la bezină și motorină

Sursă: realitatea.net

Deși barilul de petrol a înregistrat o scădere abruptă pe piețele externe în cursul zilei de marți, șoferii români se confruntă cu un fenomen invers la stațiile de alimentare. În timp ce cotațiile internaționale coboară, prețurile la benzină și motorină continuă să crească în România, adâncind discrepanța dintre evoluția bursieră și costul real de la pompă.

Piața petrolului a înregistrat o corecție severă marți, cotațiile internaționale scăzând cu peste 30 de dolari într-un interval scurt de timp. Această ieftinire bruscă a fost determinată de semnalele optimiste privind o posibilă relaxare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, dublate de discuțiile concrete despre utilizarea rezervelor strategice. În ciuda acestui trend descendent la nivel global, realitatea de la pompele din România rămâne diametral opusă, șoferii confruntându-se cu noi majorări de preț pentru benzină și motorină.

Factorii care au prăbușit cotația barilului pe plan internațional

Scăderea spectaculoasă a prețurilor a urmat declarațiilor oficiale ale lui Donald Trump, care a sugerat că stadiul critic al conflictului cu Iranul s-ar putea apropia de final. Simultan, Agenția Internațională pentru Energie a convocat o reuniune extraordinară pentru a analiza eliberarea unei cantități masive de petrol din rezervele strategice, cifrată de analiștii financiari între 300 și 400 de milioane de barili. În acest context de presiune asupra ofertei, petrolul Brent a coborât până la aproximativ 85,75 dolari pe baril, marcând o retragere semnificativă de la pragul anterior de 116 dolari. Aceeași tendință a fost raportată și pentru petrolul american WTI, care s-a stabilizat în jurul valorii de 84,12 dolari.

O stabilitate fragilă sub amenințarea volatilității

Deși cifrele indică o ieftinire consistentă a materiei prime, analiștii avertizează că această perioadă de respiro ar putea fi doar o etapă temporară într-un tablou geopolitic încă exploziv. Mesajele contradictorii venite dinspre Iran, care avertizează în continuare asupra posibilelor blocaje ale exporturilor din regiune, mențin o stare de incertitudine ridicată. Astfel, piața rămâne vulnerabilă în fața oricărei noi escaladări, ceea ce face ca scăderea actuală a prețului barilului să nu fie încă percepută ca o așezare pe baze solide a echilibrului dintre cerere și ofertă.

Discrepanța majoră de la pompele românești

În mod paradoxal, ieftinirea țițeiului pe marile burse ale lumii nu a găsit niciun ecou în prețurile practicate de marii distribuitori de carburanți din România. Din contră, trendul de scumpire a fost menținut cu strictețe, astfel că Petrom afișează acum prețuri ce depășesc pragul de 8,30 lei pentru litrul de benzină și se apropie de 8,80 lei pentru motorină. Analiza evoluției de la începutul lunii martie scoate la iveală o asimetrie frapantă: benzina s-a scumpit cu 35 de bani, în timp ce motorina a adăugat 50 de bani la prețul de vânzare, deși petrolul a revenit la cotațiile de la începutul lunii.

Această dinamică subliniază o reacție extrem de rapidă a pieței interne la scumpirile internaționale și o rezistență evidentă la scăderi. Practic, prețurile la pompă au urmat imediat panta ascendentă a barilului, însă au refuzat să urmeze traiectoria acestuia atunci când cotațiile au început să coboare. Astfel, șoferii români ajung să plătească prețuri de vârf pentru un produs a cărui materie primă a devenit considerabil mai ieftină pe piețele externe.