Ce se întâmplă cu Rabla Clasic și Rabla Plus în 2026? Anunțul momentului de la Ministerul Mediului

Sursă: realitatea.net

Programul Rabla 2026 este în „aer”. Ministrul Mediului condiționează lansarea voucherelor de aprobarea bugetului de stat. Impactul asupra pieței auto din România ar putea fi major.

Viitorul Programului Rabla în 2026 este marcat de incertitudine, lansarea acestuia fiind condiționată strict de adoptarea bugetului de stat și de alocările ulterioare către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că parcursul legislativ necesită mai întâi aprobarea legii bugetului național, urmată de negocieri cu Ministerul Finanțelor pentru stabilirea bugetului propriu al AFM, o etapă esențială pentru deblocarea numeroaselor proiecte aflate momentan în așteptare.

În cadrul acestor negocieri, prioritatea zero a ministerului o reprezintă finalizarea proiectelor deja începute, în special a celor transferate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către AFM, care însumează peste 1,5 miliarde de lei. De asemenea, agenda instituției include continuarea programelor de apă-canal, fapt ce pune o presiune suplimentară pe resursele financiare disponibile. În acest context, Programul Rabla rămâne unul dintre scenariile de lucru, însă includerea sa în calendarul de finanțare din acest an depinde exclusiv de limita maximală pe care Ministerul Finanțelor o va aproba fără a periclita deficitul bugetar.

Ministrul a evitat să ofere garanții ferme privind reluarea programului de casare auto, subliniind că decizia finală va fi luată abia după acoperirea angajamentelor financiare deja asumate pentru șantierele deschise. Totuși, Diana Buzoianu estimează că o imagine clară asupra viitorului Programului Rabla va fi conturată la aproximativ două săptămâni după ce legea bugetului național va trece de Parlament, moment în care limitele de cheltuieli pentru AFM vor fi negociate și aprobate definitiv.