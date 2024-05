Românii vor primi în septembrie pensiile recalculate. Anunțul a fost făcut de șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, în exclusivitate la 100%. Acesta a declarat că mare parte dintre pensionari vor primi pensiile mărite odată cu această recalculare.

„Asteptam, in primul rand, zilele acestea, maine-poimeine, sa se publice noul format al deciziei de pensionare.

Conform Legii 360, am trimis la Monitorul Oficial si asteptam sa se publice. Am mai facut inca un pas. Zilnic tinem legatura cu firmele care realizeaza softul de recalculare. Suntem in grafic, astfel incat, in luna septembrie, sa avem sa le dam romanilor pensiile recalculate. Mare majoritate din pensionari vor primi majorari in urma acestei recalculari”, a declarat Daniel Baciu la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea Financiara