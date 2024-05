Radu Burnete, directorul Confederaţiei Patronale Concordia, critică deciziile economice luate de Guvern și atrage atenția că, de fapt, deficitul nu scade, cum susțin guvernanții, ci crește.

Reprezentanţii Concordia s-au întâlnit marţi cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

„Concordia a avut ieri (marţi, n.r.) o discuţie cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş. Dincolo de multiple probleme sectoriale, am abordat dinamica îngrijorătoare pe care o vedem în continuare în finanţele publice ale României după primul trimestru al acestui an. Deşi veniturile au crescut cu 17% ca urmare a pachetului fiscal de anul trecut, cheltuielile statului au crescut şi mai mult, cu 27%. În acest condiţii, deficitul nu scade, ci creşte, ceea ce este îngrijorător”, a subliniat Burnete, într-o declaraţie transmisă AGERPRES.

În cadrul discuţiei cu ministrul Finanţelor, oamenii de afaceri au vrut să vadă în ce măsură sistemele recent implementate de ANAF au dus la scăderea evaziunii fiscale. Preşedintele Concordia a amintit că, deşi Guvernul s-a angajat ca redresarea fiscală să fie făcută jumătate pe partea de cheltuieli publice şi jumătate prin noi taxe, momentan doar partea de taxare suplimentară pare să se materializeze.

„Am vrut să aflăm şi cât din noile venituri publice vin din taxele suplimentare ale celor care erau deja buni plătitori, şi cât de la cei care până acum încălcau legea. I-am adus aminte ministrului Finanţelor că, anul trecut, Guvernul s-a angajat ca redresarea fiscală să fie făcută jumătate pe partea de cheltuieli publice şi jumătate prin noi taxe, dar că deocamdată doar partea de taxare suplimentară pare să se materializeze. Am discutat cu ministrul Boloş şi cu echipa sa şi despre stimularea cercetării, problemele practice din implementarea e-factura şi e-transport, întârzierea unor plăţi către mediul privat sau transpunerea unor directive. Am agreat că ne vom revedea cel mai târziu la finalul trimestrului doi pentru evaluarea execuţiei bugetare şi direcţiei deficitului bugetar”, a arătat Burnete.

Ulterior întâlnirii de marţi cu reprezentanţii Concordia, ministrul Finanţelor a scris pe pagina sa de Facebook că aprilie a însemnat o lună record de încasări la buget – 47 miliarde lei brut la nivelul ANAF.

„În primele luni din 2024 am lucrat la modulele antifraudă, prin intermediul cărora firmele fantomă de pe lanţul de aprovizionare sunt depistate mai uşor de către inspectorii Antifraudă. Deja ne folosim de primele rezultate: am început să îi notificăm pe cei care nu folosesc modulul E-factura, pe cei care înregistrează diferenţe între decontul de TVA şi TVA deductibilă, decontul de TVA şi TVA colectată. Sunt câteva dintre măsurile incipiente care anunţă schimbarea managementului riscului fiscal. Vom vorbi despre o altfel de paradigmă în momentul în care modulele antifraudă vor fi pe deplin operaţionale. În ceea ce priveşte formele de sprijin pentru antreprenori, am făcut deja toate demersurile pentru operaţionalizarea IMM Plus, care înseamnă că antreprenorii au acces 12,5 miliarde lei credite pentru proiectele de investiţii. De asemenea, zilele trecute am publicat ghidul pentru schema de 2,25 miliarde lei pentru stimularea dezvoltării regionale prin investiţii majore, al cărei start îl dăm la 29 iulie”, a scris Boloş, marţi, pe pagina de socializare.

Potrivit datelor publicate în 26 aprilie de Ministerul Finanţelor, deficitul bugetar a urcat la 2,06% din Produsul Intern Brut după primele trei luni din acest an, soldul negativ cifrându-se la 35,88 miliarde de lei, faţă de 28,99 miliarde de lei sau 1,67% din PIB după primele două luni.

Veniturile totale au însumat 132,16 miliarde lei în primul trimestru al anului 2024, înregistrând o creştere de 15,8% în ritm anual, iar cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 168,04 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 22,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.