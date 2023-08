Profiturile companiilor de electricitate ale statului au explodat în prima jumătate a anului. Hidroelectrica și Transelectrica sărbătoresc creșteri fabuloase

În timp ce profitul Transgaz s-a prăbușit în prima jumătate a anului, nu același lucru se poate spune despre companiile statului care se ocupă cu producerea și transportul energiei electrice, Hidroelectrica și Transelectrica. Cei doi giganți ai statului au raportat profituri fabuloase. Hidroelectrica a anunțat un profit net in crestere cu 46%, iar Transelectrica a incheiat primul semestru cu un profit net de 162 milioane lei, de aproape 6 ori mai mare decât anul trecut.

Pe 16 august 2023 directoratul Hidroelectrica a aprobat rezultatele operationale si financiare ale companiei pe primele sase luni ale anului curent. Astfel, pe semestrul I 2023, societatea a obtinut venituri de 6.977 mil lei si un profit net de 3,95 miliarde de lei, in crestere cu 46% fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, rezultatul pe actiune este in crestere cu 46%, de la 6,01 la 8,80 lei pe actiune.

„Avem un an foarte bun din perspectiva disponibilitatii resurselor de apa, fapt ce ne-a permis sa producem 10,915 TWh, ceea ce inseamna ca am livrat in sistemul energetic national cu 45% mai multa electricitate comparativ cu prima jumatate a anului 2022. De asemenea, in rezultatele financiare ale companiei se reflecta cresterea impresionanta a portofoliului de furnizare si implicit, valorificarea unui procent in crestere al productiei catre clientul final”, a declarat Bogdan Badea, presedintele directoratului Hidroelectrica. „Rezultatele obtinute ne indeamna sa ne continuam drumul cu si mai multa motivatie, cu mai multa transparenta, cu responsabilitate maxima fata de obiectivele asumate. Suntem hotarati sa demonstram ca increderea care ne-a fost acordata de investitori in cadrul IPO-ului recent finalizat, dar si de actionariat de-a lungul timpului, este pe deplin meritata”, a mai spus oficialul companiei.

Performanta companiei este realizata cu mentinerea unei marje operationale de 65%, in linie cu perioada similara a anului 2022. In ceea ce priveste marja neta a profitului, aceasta se situeaza la 57%, si este in crestere cu 3 procente, fata de primul semestru al anului trecut.

Transelectrica sărbătorește obținerea unui profit record

CNTEE Transelectrica S.A. a afisat un profit net de 162 de milioane de lei, in crestere de aproape sase ori fata perioada similara a anului trecut, cand a consemnat 28 de milioane de lei, potrivit Raportului semestrial transmis miercuri Bursei de la Bucuresti, relateaza Agerpres.

Veniturile totale operationale ale Transelectrica au inregistrat o scadere de 16% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 2,2 miliarde de lei, in contextul diminuarii semnificative a veniturilor din activitatile zero-profit.

Cheltuielile totale operationale (inclusiv amortizare) au inregistrat o scadere de 21% in primul semestru al anului, comparativ cu S1 2022, scadere determinata de diminuarea costurilor pe piata de energie. Costurile cu achizitia energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) au fost in suma de 261 milioane de lei, mai mici cu 40% (-173 de milioane de lei) comparativ cu S1 2022, in principal influentate de prevederile art.23.1 din OUG nr.153/2022.

Potrivit raportului, cantitatea totala de energie electrica transportata in primul semestru din 2023 a scazut cu aproximativ 1,9 TWh comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior (24,97 TWh in S1 2023 fata de 26,90 TWh in S1 2022).

